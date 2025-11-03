Парижки прокурор: Обирът на Лувъра е извършен от дребни престъпници

Четиримата заподозрени, задържани във връзка с предполагаемото им участие в зрелищния обир на музея Лувъра миналия месец, са местни дребни престъпници, които нямат връзка с организираната престъпност, според разследващите.

Парижкият прокурор Лор Бекуо заяви, че квартетът, състоящ се от трима мъже и една жена, е живял в или около Сен Сен Дени, предградие северно от френската столица.

Един от мъжете е 37-годишен с 11 предишни присъди, 10 от които за грабеж, каза Бекуа в интервю за RFI в неделя. Мъжът има „разнообразно криминално досие, но не такова, което обикновено би предполагало участие в организираната престъпност“, каза тя.

Друг от заподозрените има 15 предишни присъди, две от които са за грабежи, добави Бекуа.

Двамата мъже бяха осъдени и за участието си в същия грабеж в Париж през 2015 г., каза тя.

Единият от мъжете е в дългосрочна връзка със задържаната 38-годишна жена.

„Те очевидно са местни хора“, каза Бекуа.

На въпроса дали намира профила на заподозрените за необичаен, Бекуа отговори: „Не го намирам за чак толкова изненадващо. Това, което виждаме сега, е, че хора без значителна връзка с организираната престъпност напредват сравнително бързо към извършване на изключително сериозни престъпления.“

Бекуа каза, че "поне един човек все още е в неизвестност“. Тя не изключи възможността за други съучастници.

Крадците нахлуха в галерия „Аполон“ на горния етаж на Лувъра на 19 октомври. Те използваха стълба, монтирана на камион, за да стигнат през прозорец до галерията, една от най-богато украсените стаи в музея. Взломили две витрини с висока степен на сигурност и откраднали девет предмета, включително комплект бижута с диаманти и сапфири, носени от кралица Мария-Амели и кралица Хортензия. Обирът продължи само седем минути и по време на него бяха откраднати бижута на стойност за 88 милиона евро. В разследването участват около сто служители на реда, включително от Германия и Интерпол.

Двама от петимата мъже, арестувани миналата седмица във връзка с дръзкия обир на Лувъра, бяха официално обвинени в събота, 1 ноември, докато останалите трима бяха освободени.