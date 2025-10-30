IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Още арести във Франция заради обира в Лувъра

Медиите се разминават в броя на задържаните

30.10.2025 | 10:10 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Още арести са извършени във Франция заради обира в Лувъра, предават френските медии, позовавайки се на собствени източници.

Трети заподозрян за кражбата е задържан в район в Париж късно в сряда, съобщи телевизионният канал Бе Еф Ем. Смята се, че мъжът е бил на местопрестъплението на 19 октомври, когато беше извършен обирът.

Според радиостанцията Ер Те Ел петима са арестуваните във връзка с обира. 

Според "Le Figaro" четирима са задържаните. „Четиримата са задържани под стража, като един от тях е сред основните заподозрени за обира“, уточнява източник на медията. 

От парижката прокуратура съобщиха, че вероятно има още замесени в обира,освен първоначалните четирима мъже, които бяха заподозрени.

Четирима крадци с качулки откраднаха скъпоценни бижута от галерията „Аполо” в Лувъра, където се съхраняват френските кралски скъпоценности. Това се случи посред бял ден, в рамките на работното време, разкривайки пропуски в сигурността на най-посещавания музей в света.

Двама мъже бяха арестувани миналия уикенд по подозрение, че са проникнали в музея през прозорец на горния етаж и са откраднали ценните предмети. Те "частично признали" участието си в кражбата, съобщи прокурорът на Париж Лор Бекюо. Единият от тях бе заловен на летище „Роаси-Шарл дьо Гол“, когато се готвел да напусне страната за Алжир. Обвиненията, с които се сдобиха, в организирана престъпна група и кражба. 

Дали кралските бижута скоро ще бъдат открити? Поне такава е надеждата, породена от новата вълна арести, единайсет дни след невероятния обир в музея. 

