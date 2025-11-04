IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Все по-силни призиви Великобритания да върне Розетския камък на Египет

Според учени откриването на Големия египетски музей в Кайро засилва аргументите за това

04.11.2025 | 20:15 ч. 15
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Засилват се призивите към Великобритания да върне Розетския камък след откриването на нов музей в Египет, съобщи Би Би Си. 

Розетският камък е смятан за едно от най-важните съкровища в древната история. Върху него е изписан указ, издаден през 196 г. пр.н.е., на три езика - древноегипетски йероглифи, демотическа писменост и старогръцки. Той предостави ключа на съвременните учени за дешифриране на древноегипетските йероглифи, които преди това са били нечетливи в продължение на векове, припомня кореспондентът на БНР. 

Учени твърдят, че откриването на Големия египетски музей в Кайро засилва аргументите за връщането на Розетския камък в Египет. Артефактът е донесен във Великобритания през 1802 година и оттогава се съхранява в Британския музей, където е един от най-популярните експонати. 

Големият египетски музей, за чието изграждане са похарчени близо 1 милиард долара, ще побере над 100 000 експоната на площ с размерите на 70 футболни игрища, Той беше официално открит в събота. 

Д-р Моника Хана, декан на Арабската академия на науките и технологиите, заяви за Би Би Си, че артефактите са били "задигнати от колониалистите" и трябва да бъдат върнати обратно в Египет.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Розетският камък Великобритания Египет
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem