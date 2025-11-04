Все по-силни призиви Великобритания да върне Розетския камък на Египет

Засилват се призивите към Великобритания да върне Розетския камък след откриването на нов музей в Египет, съобщи Би Би Си.

Розетският камък е смятан за едно от най-важните съкровища в древната история. Върху него е изписан указ, издаден през 196 г. пр.н.е., на три езика - древноегипетски йероглифи, демотическа писменост и старогръцки. Той предостави ключа на съвременните учени за дешифриране на древноегипетските йероглифи, които преди това са били нечетливи в продължение на векове, припомня кореспондентът на БНР.

Учени твърдят, че откриването на Големия египетски музей в Кайро засилва аргументите за връщането на Розетския камък в Египет. Артефактът е донесен във Великобритания през 1802 година и оттогава се съхранява в Британския музей, където е един от най-популярните експонати.

Големият египетски музей, за чието изграждане са похарчени близо 1 милиард долара, ще побере над 100 000 експоната на площ с размерите на 70 футболни игрища, Той беше официално открит в събота.

Д-р Моника Хана, декан на Арабската академия на науките и технологиите, заяви за Би Би Си, че артефактите са били "задигнати от колониалистите" и трябва да бъдат върнати обратно в Египет.