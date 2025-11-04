IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как да възстановите самочувствието си след раздяла?

Поставете граници и контролирайте контактите с бившия

04.11.2025 | 22:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Раздялата често разтърсва не само сърцето ви, но и чувството ви за идентичност, стойност и увереност. Чувствата на загуба, съмнение в себе си или сравняване с другите са често срещани. Но с целенасочени усилия, състрадание и действие е напълно възможно да възстановите пострадалото си самочувствие – такова, което идва отвътре, а не зависещо от партньора ви или пък от това, което сте загубили.

Какво помага за възстановяване на самочувствието?

Осъзнайте и приемете своята вътрешна стойност

Осъзнайте, че вашата стойност не е била дадена от връзката – и не е отнета от нея. Уникалните качества, силни страни, доброта, креативност, чувство за хумор – те ви принадлежат независимо от романтичния ви статус. Осъзнаването на това помага да отделите „кои сте вие“ от „какво се е случило във вашата връзка“. 

Самосъстрадание и освобождаване от вината

Често след раздялачовек преживява отново грешките си или изпитва чувство на вина. Но самокритиката има тенденция да удължава страданието. Отнасяйте се към себе си с доброта, както бихте се отнасяли към добър приятел. Простете си за вашата част, простете за това, което не е проработило, и разберете, че всеки прави несъвършени избори. 

Източник: Възстановяване на самочувствието след раздяла – какво помага?

раздяла връзки любов
