Страните от ЕС одобриха украинска помощ в размер на 1,8 млрд. евро

Страните от Европейския съюз днес одобриха отпускането на 1,8 милиарда евро за раздираната от война Украйна в рамките на дългосрочната програма за финансова помощ на блока, предаде ДПА.

Това финансиране има за цел да осигури на Киев възможността да поддържа работата на публичната си администрация.

Средствата са част от пакет от помощи в размер на 50 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездни средства за периода от 2024 до 2027 г.

Плащанията от фонда са обвързани с реформи, които са в съответствие с дългосрочната цел на Украйна да се присъедини към ЕС и са предназначени за възстановяване, реконструкция и модернизация на страната, пише БТА.