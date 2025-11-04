IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Страните от ЕС одобриха украинска помощ в размер на 1,8 млрд. евро

Това финансиране има за цел да осигури на Киев възможността да поддържа работата на публичната си администрация

04.11.2025 | 22:52 ч.
Снимка: Reuters

Страните от Европейския съюз днес одобриха отпускането на 1,8 милиарда евро за раздираната от война Украйна в рамките на дългосрочната програма за финансова помощ на блока, предаде ДПА.

Това финансиране има за цел да осигури на Киев възможността да поддържа работата на публичната си администрация.

Средствата са част от пакет от помощи в размер на 50 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездни средства за периода от 2024 до 2027 г.

Плащанията от фонда са обвързани с реформи, които са в съответствие с дългосрочната цел на Украйна да се присъедини към ЕС и са предназначени за възстановяване, реконструкция и модернизация на страната, пише БТА.

