Вдовицата на Чарли Кърк поиска процесът срещу убиецът му да се излъчва по телевизията

Вдовицата на Чарли Кърк заяви, че явяванията в съдебната зала на предполагаемия убиец на съпруга й, Тайлър Робинсън, трябва да бъдат излъчвани по телевизията.

36-годишната Ерика Кърк каза, че камерите са следили "всяка нейна сълза" след убийството на съпруга ѝ, затова Робинсън трябва да бъде подложен на подобен контрол.

"Имаше камери навсякъде около съпруга ми, когато беше убит", каза Ерика Кърк пред Fox News в първото си голямо интервю за телевизионно предаване след смъртта на съпруга ѝ. "Имаше камери навсякъде около приятелите и семейството ми, които скърбяха. Имаше камери навсякъде около мен, анализиращи всяко мое движение, всяка моя усмивка, всяка моя сълза. Заслужаваме да имаме камери там. Защо да не бъдем прозрачни? Няма какво да крием. Знам, че няма, защото видях върху какво е изградено делото. Нека всички видят какво е истинското зло."

Предварителното изслушване на Робинсън ще се проведе на 16 януари, а повдигането на обвинението ще последва на 30 януари. Той е потенциално изправен пред смъртно наказание за убийството на Кърк по време на дебат в университета Юта Вали през септември.

В съобщения до транссексуалния си партньор, 22-годишният Робинсън е признал, че е убил Кърк, казвайки, че "му е писнало от омразата".

Робинсън е надписал куршуми с антифашистки мемета и е използвал пушката на дядо си, за да убие Кърк, твърдят прокурорите.

Ерика Кърк, която има две деца от покойния си съпруг, произнесе емоционално обръщение на възпоменателна служба в Аризона, посетена от над 90 000 души след ареста на Робинсън. В запомняща се реч тя се бореше със сълзите си, преди да каже, че прощава на Робинсън за убийството на съпруга ѝ.

В интервюто за Fox тя каза, че децата ѝ все още я питат за местонахождението на баща им.

"Да, дъщеря ми продължава да пита. Но е наистина мило. Продължавам да ѝ обяснявам някои неща. Казах: "Ако някога искаш да говориш с татко, просто погледни към небето и започни да говориш с него. Той може да те чуе." И аз ѝ казах: "Татко е в рая.“ Тя каза: "Мислиш ли, че бих могла да отида някой път?" Казах: "Скъпа, всички ще отидем един ден."

Кърк беше попитана и дали се чувства в безопасност след смъртта на съпруга си.

"С какво ще ме заплашват? Да отида в рая по-рано, за да бъда със съпруга си", каза тя. "Ако живеехме в страх, нямаше да постигнем нищо."