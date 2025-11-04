IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

В Гърция предупреждават за опасност от проливни дъждове и наводнения

В Северна Гърция вече започнаха силните валежи

04.11.2025 | 17:37 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Заради влошена метеорологична обстановка в Гърция Гражданска защита издаде предупреждение за опасност от наводнения. Централната и южната част на континентална Гърция, както и Цикладските острови и Крит ще бъдат силно засегнати от проливни дъждове в следващите 48 часа, предупреждават от Гражданска защита и съветват се хората да бъдат изключително внимателни.

На островите в северната част на Егейско море вече започнаха проливни дъждове. Предупреждение за опасно време е издадено за Халкидики. Има опасност от наводнения в жилищата на приземните етажи и магазините. Много от жителите поставиха торби с пясък на приземните си етажи, съобщава БНР.

Свързани статии

Съветите към животновъдите е да оттеглят стадата от водните басейни. Рибарските лодки както и малките яхти се приканват да не излизат в открито море.

Пътна полиция препоръчва да не се пътува в райони с екстремни метеорологични явления.

Според прогнозите роливните дъждове ще продължат и в четвъртък. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

проливни дъждове наводнения Гърция предупреждения време прогноза Цикладските острови Крит
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem