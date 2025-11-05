Заради бомбена заплаха блокираха летището във Вашингтон

Блокираха временно въздушния трафик на Националното летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон. Заповедта беше издадена от Федералната авиационна администрация заради "проблем със сигурността", съобщава "Ройтерс".

Имало е бомбена заплаха срещу самолет, съобщава „Блумбърг”.

Сайтът за проследяване на полети FlightRadar24 посочва, че причината е била непотвърдена заплаха срещу самолет на United Airlines, пристигнал от Хюстън, който е бил преместен далеч от други самолети на летището.

Малко по-късно мерките бяха отменени, след като беше извършена съответната проверка.

Национаното летище „Рейгън“ се намира само на пет мили от Белия дом и сградата на Конгреса на САЩ, а Федералната авиационна администрация налага специални мерки за сигурност в района на въздушното пространство.

За времето, в което въздушният трафик беше блокиран - бяха забавени над 190 полета, съобщават от ръководството на аерогарата. /NOVA