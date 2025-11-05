IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заради бомбена заплаха блокираха летището във Вашингтон

Спрени бяха всички полети от и до аеропорта

05.11.2025 | 07:47 ч. 2
Снимка БГНЕС

Блокираха временно въздушния трафик на Националното летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон. Заповедта беше издадена от Федералната авиационна администрация заради "проблем със сигурността", съобщава "Ройтерс". 

Имало е бомбена заплаха срещу самолет, съобщава „Блумбърг”.

Сайтът за проследяване на полети FlightRadar24 посочва, че причината е била непотвърдена заплаха срещу самолет на United Airlines, пристигнал от Хюстън, който е бил преместен далеч от други самолети на летището.

Малко по-късно мерките бяха отменени, след като беше извършена съответната проверка. 

Национаното летище „Рейгън“ се намира само на пет мили от Белия дом и сградата на Конгреса на САЩ, а Федералната авиационна администрация налага специални мерки за сигурност в района на въздушното пространство.

За времето, в което въздушният трафик беше блокиран - бяха забавени над 190 полета, съобщават от ръководството на аерогарата. /NOVA

