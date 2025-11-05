Тръмп: Републиканци загубиха на изборите, защото името ми не беше в бюлетините

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social, че изборните поражения на неговата Републиканска партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на бюджетната парализа.

„Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите“, написа президентът.

Кандидатът на демократите спечели изборите за кмет на Ню Йорк

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП.

В Ню Джърси, където Тръмп подкрепи кандидата републиканец Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, избирателите предпочетоха да оставят властта на демократите и избраха представителката от Конгреса Мики Шеръл.

За да поднови правителството работа: Тръмп призова за премахване на ключовия праг за гласуване

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите. Честите му изявления и публикации в социалните мрежи, в които предупреждаваше, че най-големият град в страната ще потъне в разруха, ако демократът и демократичен социалист Зохран Мамдани бъде избран за кмет, може би донякъде са стеснили разликата. Но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, подал оставка преди 4 години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна. /БТА