Най-малко 10 загинали при пожар в дом за възрастни в Босна и Херцеговина

Най-малко десет души са загинали, а около 20 са пострадали при пожар в дом за възрастни хора в град Тузла, Източна Босна и Херцеговина, съобщи босненската полиция, цитирана от местните медии.

"Според предварителна информация в пожара са загинали десет души, обитатели на дома за възрастни в Тузла, а в болницата в Тузла са настанени около 20 лица, сред които пожарникари, полицаи, медицински работници, служители и обитатели на дома за възрастни", посочва полицията, цитирана от "Дневни аваз".

По-рано бе съобщено за избухването на пожар на един от по-високите етажи на сградата на дома за възрастни в Тузла. Сигналът за пожара е получен около 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско време), отбелязва местното издание "Кликс". Противопожарните сили са успели да го овладеят в около 22:00 ч. местно време.

Очаква се идентификация и аутопсия на телата на загиналите. На място има разследващ екип, а разследване ще бъде проведено, когато бъдат налични условията за това, с цел установяване на причините за пожара и всички други детайли, от значение за разследването, пише още "Дневни аваз".

По-рано премиерът на Тузлански кантон Ирфан Халилагич коментира пред националната телевизия БХРТ, че към момента се работи за намирането на място за настаняване на обитателите на дома за възрастни.

