IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Най-малко 10 загинали при пожар в дом за възрастни в Босна и Херцеговина

Около 20 души са настанени в болницата в Тузла

05.11.2025 | 09:01 ч. 1
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Най-малко десет души са загинали, а около 20 са пострадали при пожар в дом за възрастни хора в град Тузла, Източна Босна и Херцеговина, съобщи босненската полиция, цитирана от местните медии.

"Според предварителна информация в пожара са загинали десет души, обитатели на дома за възрастни в Тузла, а в болницата в Тузла са настанени около 20 лица, сред които пожарникари, полицаи, медицински работници, служители и обитатели на дома за възрастни", посочва полицията, цитирана от "Дневни аваз".

По-рано бе съобщено за избухването на пожар на един от по-високите етажи на сградата на дома за възрастни в Тузла. Сигналът за пожара е получен около 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско време), отбелязва местното издание "Кликс". Противопожарните сили са успели да го овладеят в около 22:00 ч. местно време.

Очаква се идентификация и аутопсия на телата на загиналите. На място има разследващ екип, а разследване ще бъде проведено, когато бъдат налични условията за това, с цел установяване на причините за пожара и всички други детайли, от значение за разследването, пише още "Дневни аваз".

По-рано премиерът на Тузлански кантон Ирфан Халилагич коментира пред националната телевизия БХРТ, че към момента се работи за намирането на място за настаняване на обитателите на дома за възрастни.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар Тузла дом за възрастни Босна и Херцеговина
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem