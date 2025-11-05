IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Берлин предлага пари на афганистанци, за да не емигрират в Германия

Много афганистански семейства чакат в Пакистан от месеци и дори години

05.11.2025 | 08:53 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Германското правителство е разпратило писма до афганистанци с предложение за финансова помощ, ако се откажат от плановете си да емигрират в Германия, предаде ДПА.

Много афганистански семейства, напуснали Афганистан, чакат в Пакистан от месеци и дори години, посочи агенцията. Консервативното коалиционно правителство на канцлера Фридрих Мерц спря през май програмата си за приемане на уязвими афганистанци. 

В писмото се отправя призив към тях да се върнат доброволно в Афганистан или да заминат за трета страна, съобщи за ДПА говорителка на Министерството на вътрешните работи. "Целта е да се дадат възможности на хора, които не могат да очакват да бъдат приети в Германия", каза тя.
