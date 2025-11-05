Цеца гневно след скандала в РСМ: Има и по-лоши неща, за които не притеснявате колегите ми ВИДЕО

След като развя българското знаме на сцената във Велес, предизвиквайки скандал в съседна Северна Македония, Цеца за първи път коментира случилото се, развенчавайки твърденията, че е била свалена от сцената.

Пристигайки на снимачната площадка на предаването "Звезда Гранда", журналист веднага попита сръбската звезда за случилото се. Усмивката й обаче се изпари и тя отговори гневно на въпроса.

"Вие журналисти ли сте? Защо не разследвахте", попита ядосано певицата.

"Разпространяваха се лъжи, че концертът ми е бил прекъснат и че съм била принудена да сляза от сцената! Вярно ли е това? Пях над два часа и половина... Искам да кажа, сред вас има изключенията, но има и такива, които разпространяват такива глупости", разфуча се Цеца относно твърденията след злополучния концерт.

"Да, тази ситуация се случи, аз вече направих изявление по тази тема и тя беше решена. Има и по-лоши дела, за които не си притеснявал колегите ми", атакува тя мъжът, задал въпроса. "Пея от 40 години. Никога през живота си не съм имала провокативно изказване, държиш се като фен, това е срамота!"

Скандалът в зала "Гемиджии" във Велес се разпали, след като жена в публиката подаде българското знаме на Цеца, а тя се загърна в него. Мигновено част от публиката си тръгна, а други грубо скандираха "Срам!" и "Това е Македония!", освирквайки звездата.