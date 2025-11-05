Недоволен дупничанин наби мебелист заради качеството на работата му

30-годишен мъж от Дупница е задържан заради побой над майстор мебелист, неспазил устна договорка и изисквания по ремонта на апартамент, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Майсторът е със средна телесна повреда и с комоцио.

Извършителят нападнал 39-годишния мебелист, след като останал недоволен от качеството на извършената работа. Двамата се договорили устно какво точно да се прави по ремонта при изработката на мебели.

Мъжът е задържан с полицейска заповед за 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство в Районното управление – Дупница, уведомена е прокуратурата.

Назначена е медицинска експертиза за установяване степента на нанесената телесна повреда на бития мебелист.