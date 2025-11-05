Бонев скочи на кмета и ПП-ДБ: Двойно по-скъпо паркиране в София, но без реформа

От Спаси София изразиха сериозно разочарование от предложените от кмета Терзиев и групата на ППДБ промени в наредбата за паркирането. Според партията те не представляват истинска реформа, а просто повишаване на цените без реални решения за проблемите на софиянци.

„Предложената от Терзиев и ППДБ реформа на паркирането е размита версия на нашата. Удвояват се цените и се разширява зоната, но други мерки няма. Липсват всички подобрения и не се адресира основният проблем – липсата на паркоместа в центъра и хилядите завзети места от служебен абонамент“, каза Борис Бонев, председател на партията.

Тий допълни, че кметът и ППДБ са решили да не предложат въвеждането на Червена зона.

„Проведохме десетки приемни по кварталите и анкета с над 6000 мнения. Червената зона получи сериозно одобрение, включително от живеещите в предложения ѝ обхват. Тя прави разлика между строгия център и широкия център. Защо всички да плащат по-високи цени, когато паркирането на "Шишман" е далеч по-сложно отколкото в "Иван Вазов" или около Семинарията? Червената зона адресира именно тази разлика“, заяви Андрей Зографски, зам.-председател на комисията по транспорт.

Според Зографски е тревожно, че кметът и ППДБ предлагат цените за живеещите в зоните да поскъпнат двойно.

"Това е драстично и несправедливо увеличение. Истинската цел на зоните е да регулират приходящия трафик в обхвата си, а не да наказват живущите“ допълни той.

От Спаси София посочиха още, че обхватът на предлаганите от ППДБ зони е проблемен – не са включени части от града с крещяща нужда от регулиране на паркирането като "Студентски град" и "Хаджи Димитър".

В същото време според Спаси София не е ясно как ще се прилагат ограниченията за електромобили, предлагани от ППДБ и кмета. „Предложението е те да паркират безплатно, но с ограничено време – не става ясно как ще става това. С безплатен SMS, с маркиране в мобилно приложение, как? Не знаем.“ каза още Зографски.