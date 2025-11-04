Зеленски: Украйна “уверено се приближава” към членство в ЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи коментар, че страната му “уверено се приближава” към членство в ЕС. Изказването му е във връзка с последния доклад на Европейската комисия за Украйна. Зеленски добави, че следващата стъпка е отваряне на Клъстери 1, 2 и 6.
“Това е най-добрата оценка до момента – доказателство, че дори докато се защитаваме от пълномащабната агресия на Русия, Украйна продължава да се реформира и трансформира според европейските стандарти. Напредъкът на Украйна по пътя към ЕС се постига с усилията на милиони от нашите хора”, каза още Зеленски в съобщение, публикувано в социалната мрежа Х.
"Очакваме решителните действия на ЕС да преодолеят всички изкуствени пречки за силна и обединена Европа. Единството и силата са два ключови елемента за успеха на европейския проект и за осигуряване на безопасност, просперитет и гарантиран мир за всички европейски нации, общности и семейства Ние сме ангажирани да работим заедно за укрепване на Европа и нашите споделени ценности", каза още украинският президент.
The European Commission’s Enlargement Package Report confirms: Ukraine is confidently moving toward EU membership and ready to open Clusters 1, 2, and 6.
This is the best assessment to date—proof that even as we defend against Russia’s full-scale aggression, Ukraine continues to…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025