Зеленски: Украйна “уверено се приближава” към членство в ЕС

Очакваме решителните действия на ЕС, добави украинският президент

04.11.2025 | 17:15 ч. 27
EPA/БГНЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи коментар, че страната му “уверено се приближава” към членство в ЕС. Изказването му е във връзка с последния доклад на Европейската комисия за Украйна. Зеленски добави, че следващата стъпка е отваряне на Клъстери 1, 2 и 6.

“Това е най-добрата оценка до момента – доказателство, че дори докато се защитаваме от пълномащабната агресия на Русия, Украйна продължава да се реформира и трансформира според европейските стандарти. Напредъкът на Украйна по пътя към ЕС се постига с усилията на милиони от нашите хора”, каза още Зеленски в съобщение, публикувано в социалната мрежа Х.

"Очакваме решителните действия на ЕС да преодолеят всички изкуствени пречки за силна и обединена Европа. Единството и силата са два ключови елемента за успеха на европейския проект и за осигуряване на безопасност, просперитет и гарантиран мир за всички европейски нации, общности и семейства Ние сме ангажирани да работим заедно за укрепване на Европа и нашите споделени ценности", каза още украинският президент.

