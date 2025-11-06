IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отломка в космоса удари кораба на тайконавтите

Завръщането им бе отложено за неопределено време

06.11.2025 | 09:47 ч. 0
Тайконавти в орбита са изправени пред забавяне на завръщането си на Земята, след като се предполага, че корабът е бил ударен от малка космическа отломка, предаде агенция АП.

Завръщането им, първоначално планирано за вчера, бе отложено за неопределена дата, съобщи държавната китайска телевизия CCTV, която не предостави повече подробности.

Тримата тайконавти от мисията "Шънчжоу-20" достигнаха китайската орбитална станция "Тянгун" през април и скоро завършиха шестмесечната си ротация в Космоса, припомня Нова тв. Групата се състои от ръководителя на екипа Чън Дун, пилота Чън Чжунжуй и инженера Ван Цзе. Техните заместници в мисията "Шънчжоу-21" вече успешно се скачиха с космическата станция в събота.

Китай постига стабилен напредък в космическата си програма от 2003 г. насам. Страната е построила своя собствена космическа станция и има за цел да осъществи кацане на човек на Луната до 2030 г., припомня още АП. 

