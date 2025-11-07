IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Арестуваха мъж, опипал и поискал да целуне президентката на Мексико

Шайнбаум реагирала спокойно, дори се съгласила да се снима с него

07.11.2025 | 01:40 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Мексиканските власти арестуваха мъж, опипал и поискал да целуне президента Клаудия Шайнбаум по време на среща с граждани в центъра на Мексико Сити, съобщават местни медии.

Инцидентът се е случил във вторник, докато Шайнбаум се е придвижвала пеша към събитие близо до президентския дворец, поздравявайки и снимайки се с поддръжници. На видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, се вижда как мъжът се приближава, прегръща я през рамото и докосва ханша и гърдите ѝ, опитвайки се да я целуне по врата.

Охранител незабавно е отстранил нападателя, който според очевидци е бил под въздействието на наркотици или алкохол. Въпреки непристойното му поведение, Шайнбаум реагирала спокойно, съгласила се да се снима с него и дори го потупала по гърба, преди да продължи по пътя си.

По-късно властите потвърдиха, че мъжът е арестуван.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

президент мексико опипа арестуван
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem