Арестуваха мъж, опипал и поискал да целуне президентката на Мексико

Мексиканските власти арестуваха мъж, опипал и поискал да целуне президента Клаудия Шайнбаум по време на среща с граждани в центъра на Мексико Сити, съобщават местни медии.

Инцидентът се е случил във вторник, докато Шайнбаум се е придвижвала пеша към събитие близо до президентския дворец, поздравявайки и снимайки се с поддръжници. На видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, се вижда как мъжът се приближава, прегръща я през рамото и докосва ханша и гърдите ѝ, опитвайки се да я целуне по врата.

Охранител незабавно е отстранил нападателя, който според очевидци е бил под въздействието на наркотици или алкохол. Въпреки непристойното му поведение, Шайнбаум реагирала спокойно, съгласила се да се снима с него и дори го потупала по гърба, преди да продължи по пътя си.

По-късно властите потвърдиха, че мъжът е арестуван.