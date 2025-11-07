В Русия книжарниците вече не са убежище, цензурата се затяга

През май служители на реда арестуваха трима служители на Popcorn Books и Individuum, две прогресивни издателства, обвинявайки ги в „екстремизъм“ заради книги за „ЛГБТК движението“. През юли съд глоби „Фаланстер“, популярна книжарница в Москва, а следователи претърсиха рафтовете и на други книжарници в цялата страна.

Литературата винаги е играла изключително важна, често неспокойна роля в руския обществен живот, ту приветствана, ту потискана от властимащите. Цар Николай I реабилитира Александър Пушкин, най-видния руски поет, от вътрешно изгнание, но му казва, че ще бъде „личен цензор“ на писателя, пише NYT.

За разлика от здравия, централизиран апарат за цензура от имперските и съветските времена, издателите и продавачите в съвременна Русия са изправени пред променящ се, непрозрачен и непоследователно прилаган набор от правила. Правителството наложи серия от нови забрани за материали, вариращи от ЛГБТ теми до наркотици и слабо дефинирано „сатанистично движение“.

Издателите са изправени пред трудна дилема: или да спрат да предлагат книги, които Кремъл не харесва, тайно да изрежат рисковите части или открито да ги редактират, за да покажат на читателите, че нещо е било цензурирано.

Мнозина избраха последния вариант, покривайки потенциално проблемните линии с мастило. Техните колеги в чужбина критикуваха този подход, но в Русия той беше възприет като форма на протест.

Доскоро „Подписные издания“също беше открито за цензурата. Книги на автори, етикетирани от руската държава като „чуждестранни агенти“, се продаваха в пластмасови опаковки с извинителна бележка на корицата. Сега магазинът е принуден да премахне тези книги от рафтовете си.

Влизайки в независимите книжарници, е ясно какво се върти в съзнанието на читателите. Книги, занимаващи се с трудни истории – като „Да се ​​противопоставиш на Хитлер: Мемоари“ на Себастиан Хафнер и „Неудобно минало: Паметта за държавни престъпления в Русия и други страни“ на Николай Епле – са изложени на видно място и оглавяват класациите за бестселъри през последните години.

Владимир Харитонов, който работи във Freedom Letters, издателство, което оперира предимно извън Русия, каза за подобни книги: „дори и да е написано „Германия“, те описват ситуацията извън стените на съответната книжарница.“

В Санкт Петербург, родния град на Фьодор Достоевски и Владимир Набоков, книжарниците отдавна служат като обществени центрове.

„Хората щяха да влизат в книжарниците, сякаш бяха котви от познатия им живот, места, които предлагаха безспорно чувство за безопасност“, каза Максим Мамлига, книжен критик, който води блог за независимите книжарници.

33-годишната графична дизайнерка Евгения Кудряшова каза, че за нея „Подписные издания“ е „отлична илюстрация, че трябва да мечтаеш смело, да вярваш в себе си, в идеите и силата си“. Тя добави, че е отишла там, за да купи книги за дъщеря си и че отбиването „се е превърнало в част от семейните ни традиции“.

Градът има книжарници за всеки вкус: едната има репутацията на рай за активисти, другата е посветена на книги от Азия, а другата е популярна сред киноманите. Те са концентрирани около централния квартал Литейный, където са живели много писатели и улици носят техните имена.

„Живеем в специален град“, каза Любов Беляцкая, основателка на „Всеки е свободен“, една от първите независими книжарници в града. „И ние работихме много усилено, за да развием тази култура.“

Беляцкая представи и популяризира идеята за „литературен квартал“ на Санкт Петербург. Тя е съставила карта на повече от 180 независими книжарници на рускоезичен език в страната и извън нея.

Два дни преди руската инвазия в Украйна, тя и двама нейни колеги изрязаха и залепиха „Мир на света“ - стар съветски лозунг - на витрина на магазин. В продължение на около година той висеше там, предлагайки рядка утеха на антивоенната тълпа. Тя каза, че някои минувачи ѝ благодарили за жеста.

В Съветския съюз само книги, изрично одобрени от държавата, можеха да бъдат придобити законно; притежанието на всякакви други книги беше опасно. Хората си предаваха забранени книги помежду си, понякога за да ги прочетат за една нощ.

Днес решителните читатели в Русия могат да се сдобият с всякакви книги, които пожелаят.

В кафенетата хората открито четат „Лято с пионерска вратовръзка“ – лиричен роман за двама тийнейджъри, които откриват своята сексуалност в летен лагер. Книгата се превърна в сензация, продавайки над 250 000 копия, преди правителството на практика да я забрани и да обяви авторите за „чуждестранни агенти“. Но хората продължават да намират начини да я купуват онлайн.

Някои издатели и собственици на книжарници заявиха, че съветската система би била по-проста.

Руският закон технически не забранява продажбата на книги от „чуждестранни агенти“. Но от септември много магазини са спрели да ги продават, защото законът вече забранява на такива лица да се занимават с „образователни дейности“, които могат да включват издателска дейност.