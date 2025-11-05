Русия въвежда военни курсове за деца в предучилищна възраст

С продължаването на войната в Украйна се засилва и международната изолация на Русия. В отговор на изискванията за мащабен конвенционален конфликт и международното порицание за започването на най-големия европейски конфликт от 80 години насам, руското правителство предприема все по-радикални мерки за милитаризиране на обществото си, пише журналистът Ставрос Атламазоглу за TNI.

Според скорошна разузнавателна оценка на британското Министерство на отбраната, е имало значително увеличение на броя на руските детски градини, които предлагат военни кадетски програми на деца. Всъщност, според независимата руска медия „Верстка“ , над 100 детски градини в цяла Русия вече предлагат курсове за военно обучение.

„Според съобщенията, децата в предучилищна възраст се учат да маршируват, да практикуват ръкопашен бой „по игрив начин“, да боравят с огнестрелно оръжие и „да се срещат с участници в специалната военна операция““, оцени британското министерство на отбраната в скорошен разузнавателен доклад за войната в Украйна.

Курсовете са предназначени да насърчават патриотизма и да запознаят студентите с трудностите и изискванията на военния живот. Според данни от отворени източници, в някои градове кадетските групи са свързани с определена служба или организация в рамките на руските въоръжени сили, като например Росгвардия (руската национална гвардия) или полицията.

„Съобщеното увеличение на програмите за военни кадети в руските детски градини е част от много вероятната продължаваща милитаризация на руското образование“, оцени британското министерство на отбраната.

Русия има система за национална военна служба. Два пъти годишно руските мъже, които навършат необходимата възраст, трябва да се явят в армията и да отслужат военната си служба в руската армия, флот или аерокосмически сили. След като бъдат уволнени, те остават част от активен резерв, който Кремъл може да призове, ако е необходимо. Москва многократно е призовавала резервисти в подкрепа на операции в Украйна.

Чрез въвеждането на военни курсове още в предучилищна възраст и детска градина, Кремъл се стреми да има готов и възприемчив набор от потенциални бъдещи войници.

„Вероятно е политизацията и милитаризацията на руското образование, съчетани с нарастващата идеологическа индоктринация на руските деца в по-широк план, да увековечат агресивния, експанзионистичен руски национализъм в дългосрочен план“, заключи британското министерство на отбраната.

Войната в Украйна е най-големият конфликт на европейска земя след Втората световна война. Това, което започна като кратка „специална военна операция“, бързо ескалира в пълномащабен конвенционален конфликт. Руското правителство беше изненадано. В края на краищата, разузнавателните и военните оценки бяха казали на руския президент Владимир Путин, че операцията ще продължи само между три дни и няколко седмици. Това не се случи. И руската държава трябваше да влага все повече ресурси в нахлуването си в Украйна.

Освен оръжейни системи и пари, Русия се нуждаеше от мъже, за да води войната. Към ноември 2025 г. руските сили са понесли над 1,1 милиона жертви , убити и ранени в боевете. Необходимостта от осигуряване на непрекъснат поток от войски към фронтовата линия, както и международната изолация на Русия, доведоха до все по-радикални мерки от страна на Кремъл.