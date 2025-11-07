Украйна води преговори за закупуване на ракети "Томахоук" и други оръжия. Това заяви украинският посланик в Съединените щати Олга Стефанишина. Изявлението й идва на фона на това, че до момента американският президент Доналд Тръмп отказва да представи ракетите на Киев.

В интервю за телевизия "Блумбърг" Стефанишина посочва, че дискусиите все още текат, но украинската страна има множество делегации, които работят за осигуряването на необходимите финансови ресурси за придобиването на повече военен капацитет от американците.

По думите й не става дума само за "Томахоук", но и за различни други ракети с далечен и близък обсег на действие. Посланикът определи процеса като доста позитивен.

По-рано от Пентагона обявиха, че са дали "зелена светлина" за предоставянето на ракетите "Томахоук" на Украйна.

Окончателното решение за това обаче остава в ръцете на Доналд Тръмп, който заяви, че за момента не обмисля подобна стъпка. /БГНЕС