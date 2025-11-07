IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откриха склад с оръжия на „Хамас“ във Виена

Арестуването на заподозрения е част от международно координирано разследване

07.11.2025 | 09:13 ч. 12
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Австрийската служба за вътрешно разузнаване разкри склад с оръжия във Виена, за който се смята, че е свързан с палестинската военна групировка „Хамас“ и е бил предназначен за „вероятни терористични атаки в Европа“, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на австрийското правителство.

Неидентифициран 39-годишен британски гражданин, за когото се предполага, че „е тясно свързан със склада за оръжия“, е бил арестуван в Лондон в понеделник, се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи.

„Според информацията в настоящия етап на разследването израелски или еврейски институции в Европа са били вероятните цели на тези атаки“, се добавя в него.

Разкриването на склада за оръжия и арестуването на заподозрения е било част от международно координирано разследване на австрийското разузнаване „на глобална терористична организация, свързана с „Хамас“, информира БТА.

Министерството каза, че в хода на разследването разузнавателната служба „заподозряла, че група е внесла оръжия в Австрия, вероятно за да ги използва за терористични атаки в Европа“.

Германската федерална прокуратура по-късно идентифицира заподозрения като Мохамед А. в съответствие с германските закони за поверителност на личната информация. В изявление на прокуратурата се казва, че той два пъти се е срещал с Абед Ал Г., който беше арестуван в Германия миналия месец по подозрения, че е планирал атаки срещу израелски или еврейски институции в Германия.

Тагове:

