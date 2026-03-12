Защо инвеститорите не бягат към акции-убежища?

Когато инвеститорите се притесняват от геополитически сътресения, те обикновено се насочват към сигурни убежища като потребителски стоки и здравеопазване. Такъв беше случаят през 2022 г., когато руската инвазия в Украйна изпрати и без това нарастващата инфлация още по-високо.

Този път това не се случва.

От началото на войната се появи необичайно разделение. Цените на енергийните продукти скочиха, както може да се очаква. По-малко очевидно е, че акциите на технологичните и софтуерните компании също се повишиха, докато традиционните акции за сигурност, като здравеопазване и пакетирани храни, се разпродадоха.

ETF-ът за здравен сектор „Избран сектор“ е надолу с около 4%, а ETF-ът за потребителски стоки „Избран сектор“ е загубил около 5%, въпреки че ETF-ът за технологичен сектор е напреднал умерено. S&P 500 е надолу с около 1% през това време.

С други думи, обичайният сценарий се е разпаднал. А причините за това разкриват нещо важно за това къде се крият истинските възможности.

Едно обяснение защо тези групи не са работили добре е, че това е била ротация в рамките на ротация. В седмиците преди войната инвеститорите вече търсеха убежище в защитни компании, бягайки от несигурността около изкуствения интелект и високо оценените технологични акции. По времето, когато започнаха военните действия, тези защитни сектори вече бяха пренаселени – и вече не толкова евтини.

Противно на интуицията, войната в крайна сметка даде кратка почивка на изкуствения интелект.

„Погледът на пазара се измести от изместването на работната сила в „белите якички“ и SaaS-магедон към войната“, казва Ник Пънсър, управляващ директор на инвестиционната фирма Bahl & Gaynor.

Технологиите, до голяма степен необременени от експозицията на петрол или сложните глобални вериги за доставки, изведнъж изглеждаха като по-чистата търговия.

Има и втора, по-дълбока причина тези сектори да не работят в момента. Както здравеопазването, така и основните потребителски стоки се борят със структурни предизвикателства, които нямат много общо с ракетите или цените на петрола. В хранително-вкусовата промишленост компании като General Mills GIS -3.83% намаление; червен триъгълник, сочещ надолу, и Campbell’s CPB -7.05% намаление; Червеният триъгълник, сочещ надолу, е изправен пред нарастваща конкуренция от страна на търговските марки, натиска на икономиката с форма на буквата К и възникващата заплаха, че GLP-1 биха могли да променят навиците за леки закуски. Акциите на Campbell's паднаха със 7% в сряда, след като съобщиха за слабост в бизнеса си със закуски.

В здравеопазването, гиганти в управляваните здравни грижи като UnitedHealth Group UNH (покачване с 1,03%); зелен триъгълник, сочещ нагоре, Centene CNC (понижение с 1,48%); червен триъгълник, сочещ надолу, и Humana HUM (понижение с 1,54%) са притиснати между безмилостния правителствен натиск за ограничаване на разходите за здравеопазване и скока в медицинските разходи.

И все пак, сред останките се крият възможности.

Първо, акциите, които се задържаха от началото на войната, споделят една черта: Те са по-концентрирани в САЩ. Топ 20 на най-добрите компании в секторите на здравеопазването и потребителските стоки на S&P 500, включително Kraft Heinz KHC (понижение с 2,20%); червен триъгълник, сочещ надолу, и Gilead Sciences GILD (понижение с 1,72%). червен триъгълник, сочещ надолу – генерират средно около 72% от приходите си в Северна Америка, според данни на FactSet. За разлика от тях, най-слабо представящите се, като Estée Lauder EL -2,90% намаление; червен триъгълник, сочещ надолу, и Baxter International BAX 3,38% увеличение; зелен триъгълник, сочещ нагоре, разчитат много повече на международните пазари, със средна северноамериканска експозиция от около 59%. (Класацията изключва здравните застрахователи, които са склонни да извършват 100% от бизнеса си в САЩ.)

Урокът – вече подсилен от пандемията и войната между Русия и Украйна – е, че по време на геополитически сътресения географията все още има значение. Глобалното присъствие може да изложи компаниите на доминообразни ефекти от конфликта в Близкия изток, като например прекъсвания на веригата за доставки и натиск върху разходите за техните клиенти, обусловен от енергията. Дори в Европа въздействието от прекъсванията на доставките на петрол и газ ще бъде по-тежко, като се има предвид по-голямата зависимост на континента от вносна енергия, отколкото на САЩ.

Засега акциите на защитните компании изостават, но това не означава, че няма да се завърнат, особено ако се завърнат опасенията, свързани с изкуствения интелект. Паузата в сектора по време на войната може дори да създава възможности. Предвид уникалните структурни предизвикателства, пред които са изправени тези индустрии, и възможността за среда с по-високи за по-дългосрочен период на лихвени проценти, инвеститорите не трябва да се стремят към най-ниските оценки, а по-скоро да се придържат към надежден растеж, твърди Травър Дейвис, стратег по здравеопазване в Citi.

Един често срещан критерий е коефициентът PEG (PEG), който разделя множителя цена/печалба на компанията на очаквания темп на растеж на печалбата. Колкото по-нисък е PEG, толкова повече растеж получават инвеститорите за всеки долар, който плащат.

Фармацевтичният сектор, който имаше инерция преди войната, но беше въвлечен в ротацията на пазара, има много имена, които се представят добре по този показател. AbbVie ABBV 0.30% увеличение; „зеленият триъгълник“, който продължава да разширява своя имунологичен франчайз отвъд Humira, се търгува на една от най-ниските оценки, коригирани спрямо растежа, във фармацевтичния сектор.

В хранителната индустрия печалбата е по-малка.

Голяма част от растежа на разходите за храна в САЩ се дължи на търговците на дребно, които продължават да отнемат място на рафтовете и ценова власт от производителите на марки чрез частни марки. Докато някои акции на пакетирани храни изглеждат евтини - а няколко, като Kraft Heinz, се задържаха сравнително добре благодарение на вътрешния си фокус и дисконтирани оценки - секторът все още е изправен пред значителни структурни насрещни ветрове.

J.M. Smucker SJM -0,78% намаление; червеният триъгълник, сочещ надолу, наскоро насочен от Elliott Investment Management, предлага сравнително по-добри перспективи за растеж. Бизнесът му е предимно в САЩ и е по-зависим от кафе и храна за домашни любимци, две области, които са пострадали по-малко от търговските марки. Coca-Cola KO -0.32% намаление; червен триъгълник, сочещ надолу, Mondelez International MDLZ -2.16% намаление; червен триъгълник, сочещ надолу, McCormick MKC -5.46% намаление; червен триъгълник, сочещ надолу, и Hershey HSY -0.53% намаление; червен триъгълник, сочещ надолу – всички с между 5% и 10% намаление от началото на войната – също се открояват като компании, които осигуряват надежден растеж в категории, които остават относително изолирани от частните марки, дори и все още да не изглеждат толкова евтини.

Здравеопазването и потребителските стоки не работят като чиста защита срещу войната. Но ако несигурността, свързана с изкуствения интелект, се завърне – както много инвеститори очакват – тези сектори вероятно ще си възвърнат привлекателността.

Инвеститорите, които ще се справят най-добре, ще бъдат тези, които използват слабото представяне на сектора по време на тази война, за да идентифицират правилните имена на правилната цена.