След години, в които не се говореше много за руската инвазия в Украйна, африканските държави показват нарастващи признаци на раздразнение от Москва, че примамва гражданите им да се бият и да умират на фронтовата линия на руската армия.

Африканските лидери все по-често говорят за ясен модел, при който платени вербовчици в Русия и Африка убеждават млади мъже да дойдат в Русия с обещания за цивилни работни места или обучение. След като пристигнат, те са подканвани или принуждавани да се присъединят към руската армия, която е изчерпала войници за атаките си с човешки ресурси срещу украинските позиции, пише за TNI Томас Кент, старши сътрудник по стратегическа комуникация в Американския съвет за външна политика.

Разследващата журналистическа организация INPACT съобщи през февруари, че 1417 африканци са служили в руската армия или наемнически организации, а 316 са загинали в бой. Най-високият брой на жертвите е сред гражданите на Камерун, Гана и Египет.

Участието във войните на други държави отдавна е чувствителна тема в Африка. Европейските колониални сили са вербували или принуждавали един милион африканци в армиите си през Втората световна война. Тези африканци претърпяха висок брой жертви, а оцелелите получиха малко признание.

В началото на войната в Украйна Русия сякаш се възползва от тази чувствителност, за да настрои африканците срещу Украйна. Подозирани руски активисти разпространяваха фалшиви призиви в Камерун и Кот д'Ивоар за млади мъже да се присъединят към украинската армия.

Но когато Русия започна да се бори с недостиг на войски, тя промени курса и се насочи към набиране на африканци за собствените си сили.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха призова африканските правителства миналия ноември публично да предупредят гражданите си да не се бият за Русия, която според него ги третира „като второкласен, разходен човешки материал“.

Министърът на външните работи на Гана, Самуел Окудзето Аблаква, заяви миналия месец, че близо 300 ганайци са били въвлечени в бойните действия, много от които са били привлечени от предложения за работа, превърнали се във военни командири. Според Аблаква 55 от тях са загинали. „Те нямат опит в сигурността. Нямат военен опит. Не са били обучени“, каза той на пресконференция в Киев. „Те просто бяха примамени и измамени и след това поставени на фронтовата линия.“

По подобен начин, февруарски разузнавателен доклад до парламента на Кения подробно посочва, че 1000 кенийци са били вербувани да се бият за Русия, а 89 са били на фронтовата линия към този момент. Освен това се отбелязва, че един кениец е починал, 39 са били хоспитализирани, а 28 са изчезнали. Министърът на външните работи Мусалия Мудавади нарече трафика „неприемлив и таен“ и призова за споразумение с Москва, забраняващо вербуването на кенийци.

Нещо повече, не само руското правителство е извършвало вербуването. Новинарски съобщения сочат, че Руската православна църква в Кения, която сега има нарастващо присъствие там, е насърчавала гражданите да пътуват до Русия.

По подобен начин Южна Африка, страна членка на БРИКС, която е запазила силни връзки с Русия, обяви на 26 февруари, че двама нейни граждани са загинали в битки за Москва. Министърът на външните работи Роналд Ламола посети семействата на 11 граждани, чието завръщане в Южна Африка е било договорено. На мъжете е било обещано обучение по сигурност в Русия. През ноември властите са получили призив за помощ от южноафриканци, които са заявили, че са в капан, биейки се с руски наемници в Донбас.

Министерството на външните работи на Нигерия също предупреди своите граждани през февруари да не се бият в чуждестранни конфликти. Министерството не посочи Русия, но заяви, че няколко нигерийци „са били разположени в бойни зони, след като са били подведени и принудени да подпишат договори за военна служба“.

Миналата година украинската медийна мрежа United24 публикува интервю с мъж от Того, който каза, че е бил подведен да се присъедини към руските сили и е бил заловен по време на първата си мисия. Мрежата заяви, че репортажът ѝ, преведен на френски, е станал вирусен в Того. След това правителството е предупредило гражданите за опасността.

Не всички африканци, борещи се за Русия, са жертви.

Един от тях каза пред INPACT, че французите са убили роднина и че се гордее, че се бори с Русия. Той каза, че е получил руско гражданство и че европейски страни като Франция са следващите в списъка на Русия за разстрел.

Кенийската полиция арестува 33-годишен мъж след завръщането му от Русия по обвинения във вербуване за руската армия. Най-малко петима души са били разследвани в Южна Африка, включително дъщеря на бившия президент Джейкъб Зума.

Вътре в Русия частни фирми са започнали да търсят онлайн чужденци, които са „перспективни кандидати за работа в Русия“ – включително такива „с военен опит или желаещи да го получат“. Новинарският бюлетин „Important Stories“ съобщи, че част от приходите на фирмите идват от руски компании, подложени на натиск да изпращат служители на фронтовата линия. Компаниите могат да изпълнят това задължение, ако намерят чужденци, които да заемат мястото им.

Всичко това бележи значителна промяна. През последните четири години африканските държави като цяло поддържаха нисък публичен профил в конфликта, стремейки се да не заемат страна. Смъртта и измамите на техните граждани обаче достигнаха точката, в която те не могат да мълчат.