Защо Русия не трябва да се радва на облекчаването на петролните санкции?

Администрацията на Тръмп трябва да заяви ясно, че пълното облекчаване на икономическите ограничения ще бъде свързано с напредъка по отношение на Украйна.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран, не е изненадващо, дестабилизира световните енергийни пазари. Цените на петрола се покачиха с около 30% до 119 долара за барел по-рано тази седмица, отбелязвайки четиригодишен връх, който се усеща силно от мрежата от съюзи на Вашингтон в Европа и части от Азия.

Скокът в цените на петрола произтича от недостиг на доставки и логистични ограничения, които, дори ако САЩ предприемат стъпки за гарантиране на частичен трафик през блокирания Ормузки проток, вероятно ще продължат през целия период на войната.

Белият дом, в опит да облекчи глобалния енергиен натиск, произтичащ от войната, временно отмени някои санкции върху руския петрол. Тези стъпки включват неотдавнашно решение за одобряване на 30-дневно освобождаване от индийски покупки на руски петрол; допълнителни мерки в този дух могат да се очакват след телефонен разговор между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в понеделник, пише Марк Епископос, научен сътрудник по Евразия в Института Куинси за Responsible Statecraft.

Тези ходове, макар очевидно да не са замислени с оглед на по-широки връзки, не могат да бъдат напълно отделени от контекста на водените от Америка усилия за осигуряване на мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Тук има няколко аналитични направления, които трябва да се проследят.

Първо, въпреки че глобалният скок в цените на петрола е безспорно благодат за Москва, ще е нужно време, за да се отразят тези макроикономически печалби в икономическите счетоводни книги на Москва, и още по-дълго, за да се превърнат в допълнителни военни способности, които да помогнат на руските сили да водят войната срещу Украйна. Настоящите развития в Близкия изток е малко вероятно да оформят военната стратегия на Русия. В края на краищата, Кремъл знае по-добре от всеки друг капаните на това да се базират дългосрочните решения на краткосрочните и средносрочните превратности на енергийните пазари.

По-непосредствената полза за Русия е фактът, че САЩ изразходват запаси от оръжия и ракети-прехващачи, които иначе биха могли да отидат в Украйна, което допълнително разширява съществуващата разлика в огневата мощ между Русия и Украйна, докато войната навлиза в петата си година. Въпреки че това няма да промени коренно хода на войната в близко бъдеще, то допълнително затвърждава губещата траектория за Украйна. И този недостиг на оръжия може да започне да оказва сериозно ограничение върху въоръжените сили на Украйна, ако войната с Иран продължи безкрайно, без съпътстващото увеличение на производството в САЩ, което влияе на нуждите на Киев.

След това има потенциални последици за преговорите за Украйна. Белият дом досега е следвал строга политика на обвързване на облекчаването на санкциите и икономическото сътрудничество между САЩ и Русия с мирно споразумение, което слага край на войната. Последният кръг от освобождавания от петрол е първият голям пример за отделяне на санкциите от мирните преговори, нещо, което Кремъл отдавна търси, но досега не успява да получи.

Този ход поражда опасения, че Белият дом, в опит да спре скока на световните цени на енергията, отслабва лостовете, които би могъл да използва, за да осигури руските отстъпки, необходими за запазване на споразумението за Украйна. Москва, ако осъзнае, че има отделен път към икономическо облекчение без споразумение за Украйна, може да бъде стимулирана да настоява за по-големи отстъпки по отношение на територията и сигурността, които може да са неприемливи за Киев, като по този начин застраши положителния дипломатически импулс, постигнат през последната половин година на трудни, но конструктивни преговори.

Преговарящите от САЩ могат да предприемат стъпки за ограничаване на този непредвиден ефект на разпространение,

като подчертаят пред руските си колеги, че това са временни мерки с тясната цел за стабилизиране на световните енергийни пазари и че по-пълното и постоянно премахване на санкциите е пряко свързано с споразумението за Украйна. С други думи, тези дерогации е най-добре да бъдат представени като малък, временен преглед на нещата, които предстоят, ако Москва предприеме необходимите стъпки за финализиране на мирното споразумение, което в момента се договаря.

За тази цел, тихото облекчаване на прилагането на определени санкции предлага по-малък риск от разпространение на политическите последици, отколкото официалното им отменяне, и тези временни мерки могат да продължат да бъдат удължавани за краткосрочни периоди от около 30 дни в очакване на подновяване, за да не се създаде впечатлението, че са институционализирани. Най-важното е, че Белият дом трябва да продължи да внушава на Москва, че въпреки каквито и извънредни мерки да предприеме в краткосрочен план, основната ѝ философия относно дипломатическите връзки не се е променила. Дългосрочното облекчаване на санкциите трябва да бъде и е на масата за обсъждане като част от рамково мирно споразумение; администрацията може убедително да твърди, че без него няма политически и геополитически жизнеспособна основа за устойчиви отношения между САЩ и Русия.

Един от основните недостатъци на използването на санкции за принуждаване към промяна в поведението на държавата е, че за да изпълнят санкциите предвидената си роля,

наказваната страна трябва да вярва, че ограниченията могат да бъдат отменени. Администрацията на Тръмп демонстрира чрез ангажимента си с Беларус и Сирия, че разполага с гъвкавостта и ситуационната преценка за отмяна на санкциите, когато обстоятелствата го изискват. Последните дерогации за руския петрол са пореден индикатор за Москва, че облекчаването на санкциите е на масата, но тези мерки могат и трябва да бъдат пакетирани по начини, които не натоварват ненужно мирния процес в Украйна.