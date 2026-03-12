Иран планирал да удари Калифорния с дронове?

Според меморандум на ФБР, Иран е планирал да атакува Калифорния с дронове в отговор на атаките на САЩ срещу Техеран.

В предупреждението, издадено до полицейските управления в края на февруари, се твърди, че Иран планира да изстреля флотилия от дронове от "неидентифициран кораб" край бреговете на Америка.

В бележката се казва:

"Наскоро получихме информация, че към началото на февруари 2026 г. Иран твърди, че се стреми да извърши изненадваща атака с помощта на безпилотни летателни апарати от неидентифициран кораб край бреговете на Съединените щати, по-специално срещу неопределени цели в Калифорния, в случай че САЩ извършат удари срещу Иран. Нямаме допълнителна информация за времето, метода, целта или извършителите на тази предполагаема атака."

Калифорния е щатът с най-висока концентрация на ирански дисиденти в САЩ, наброяваща до 500 000. На въпрос в сряда дали е притеснен от иранска атака на американска земя, президентът Тръмп отговори:

"Не, не съм."

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм потвърди, че федералните власти са издали предупреждение, но заяви, че не е запознат с никакви непосредствени заплахи.

"В постоянна координация съм със служители по сигурността и разузнаването, за да наблюдавам потенциални заплахи за Калифорния - включително тези, свързани с конфликта в Близкия изток", написа той в X в сряда. "Въпреки че не сме запознати с никакви непосредствени заплахи в този момент, ние оставаме готови за всякакви извънредни ситуации в щата."

The Times поиска коментар от Белия дом. В сряда вечерта Тръмп каза:

"Разследва се. Много неща се случват и всичко, което можем да направим, е да приемаме нещата такива, каквито са. Самата война се води по най-добрия начин, както никой друг не е виждал."

Шерифският отдел на Лос Анджелис заяви, че агенцията остава на "повишено ниво на готовност" в светлината на "актуалните глобални събития". В изявление в сряда отделът заяви:

"Работим в тясно сътрудничество с нашите федерални и местни партньори от правоприлагащите органи, за да споделяме разузнавателна информация и да наблюдаваме продължаващия конфликт в Близкия изток и да оценяваме всички потенциални последици за нашите общности."

Предупреждението на фона на това, че офанзивата на администрацията на Тръмп в Близкия изток продължава във втората седмица. В сряда Тръмп каза пред Axios, че войната ще приключи "скоро" и заяви, че "на практика няма нищо, което да се атакува". Той добави:

"Всеки път, когато искам да свърши, ще свърши."

От първия ден на войната администрацията е подложена на проверка заради крилатата ракета "Томахоук", която удари иранско училище в Минаб, убивайки 175 души. В сряда беше съобщено, че САЩ са отговорни за атаката.На свой ред Каролайн Ливит, прессекретарят на Белия дом, заяви, че "разследването все още продължава".

В събота президентът предположи, че атаката е извършена от Иран.

"Не, според мен, въз основа на това, което видях, това е направено от Иран. Смятаме, че е направено от Иран - защото те са много неточни, както знаете, с боеприпасите си. Те нямат никаква точност. Това беше направено от Иран", каза Тръмп.

Тръмп се опитва и да ограничи покачващите се цени на петрола, защото Ормузкият проток, воден път, през който преминава една пета от световните доставки на петрол, е ефективно затворен поради конфликта. В сряда Тръмп обеща "голяма безопасност" за петролните танкери, преминаващи през пролива. Миналата седмица администрацията обяви презастрахователна програма на стойност 20 милиарда долара за танкери, преминаващи през водния път.

Три кораба са били атакувани в Ормузкия проток в рамките на 24 часа, каза Питър Айлот от Британската камара на корабоплаването пред Times Radio във вторник. Айлот добави, че потокът от трафик в пролива е намалял от 100 кораба на ден до по-малко от пет, предимно ирански кораби.

Но тъй като цената на петрола продължи да се колебае в сряда, Международната агенция по енергетика обяви най-голямото освобождаване на петролни резерви през 50-годишната си история за стабилизиране на пазарите.