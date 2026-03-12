Кои бяха най-добре облечените дами на галата на списание TIME

Най-вдъхновяващите жени на Холивуд се събраха за стилна изява тази седмица! Галата „Жени на годината“ на списание TIME се завърна, събирайки звезди, активистки и културни лидерки за вечер, отбелязваща женското влияние и постижения.

Проведено в Лос Анджелис, престижното събитие почете дамите, които са оказали силно влияние в сферата на развлеченията, политиката, бизнеса и активизма, а червеният килим предложи ослепителна модна демонстрация от някои от най-стилните жени в индустрията.

От скулптурни рокли до модерни дизайни, вечерта „Жени на годината“ доказа, че блясъкът и женската сила вървят ръка за ръка.

А ето и кои дами бяха най-впечатляващи в Ел Ей.

Маришка Харгитай

Маришка Харгитай внесе класическа елегантност във вечерта с разкошна бяла рокля с дълги ръкави и драматичен кристален детайл, минаващ по средата. Структурираният силует създаде елегантен и изтънчен вид, който беше идеално подходящ за повода. В комбинация с металик токчета и семпли бижута, звездата от „Закон и ред: Специален отряд“ ни подари един от най-изисканите моменти на червения килим за вечерта.

