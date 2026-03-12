БАБХ започва проверки на храните в училищата

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира инспекции в цялата страна, свързани с качеството на храните, предлагани в училищата по програмите "Училищен плод" и "Училищно мляко", както и на ученическите закуски.

Контролът обхваща училищни столове, бюфети и павилиони, предприятия за производство на закуски, кухненски блокове, складове за търговия и кухни-майки с кетъринг.

До момента са извършени 339 проверки. В рамките на контролната дейност инспекторите на Агенцията са взели общо 427 проби за лабораторен анализ от пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, закуски и суровини за производство на тестени изделия.

При проверките са установени несъответствия, свързани с използване на бяло саламурено сирене, произведено по БДС, вместо продукт със защитено наименование за произход, в нарушение на Наредба № 2/2021 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните.

Констатирани са също случаи на некоректно етикетиране, неспазване на изискванията за контрол на доставчиците, наличие на храни без документи за произход и пропуски при поддържането на системата за управление на безопасността на храните.

За установените несъответствия са връчени 17 предписания, съставени са 21 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 6 разпореждания за насочване към унищожаване на храни, които не отговарят на изискванията.

Отбелязано е също производство на закуски в обект, който не е регистриран по Закона за храните, като е издадена заповед за преустановяване на дейността.

Проверките на БАБХ продължават, а след завършването им ще бъдат публикувани и общите резултати.