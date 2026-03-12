IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 135

БАБХ започва проверки на храните в училищата

Установени са несъответствия с наредбите

12.03.2026 | 22:45 ч. 1
БАБХ

БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира инспекции в цялата страна, свързани с качеството на храните, предлагани в училищата по програмите "Училищен плод" и "Училищно мляко", както и на ученическите закуски.

Контролът обхваща училищни столове, бюфети и павилиони, предприятия за производство на закуски, кухненски блокове, складове за търговия и кухни-майки с кетъринг.

До момента са извършени 339 проверки. В рамките на контролната дейност инспекторите на Агенцията са взели общо 427 проби за лабораторен анализ от пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, закуски и суровини за производство на тестени изделия.

При проверките са установени несъответствия, свързани с използване на бяло саламурено сирене, произведено по БДС, вместо продукт със защитено наименование за произход, в нарушение на Наредба № 2/2021 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните.

Констатирани са също случаи на некоректно етикетиране, неспазване на изискванията за контрол на доставчиците, наличие на храни без документи за произход и пропуски при поддържането на системата за управление на безопасността на храните.

За установените несъответствия са връчени 17 предписания, съставени са 21 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 6 разпореждания за насочване към унищожаване на храни, които не отговарят на изискванията.

Отбелязано е също производство на закуски в обект, който не е регистриран по Закона за храните, като е издадена заповед за преустановяване на дейността.

Проверките на БАБХ продължават, а след завършването им ще бъдат публикувани и общите резултати.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БАБХ храни проверкта училище
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem