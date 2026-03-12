3 модела дънки за пролет 2026

Птиците пеят, снегът се топи – нов сезон е зад ъгъла и няма по-добър начин да го посрещнем от това да се зарадваме с чифт тренди дънки. Тенденциите в денима за пролет/лято 2026 може би ще продължат оттам, откъдето спряха за есента. Кои дънки ще владеят пролетта?

Вечното индиго

На подиумите за пролет/лято 2026 индиго нюансите царуваха. Khaite предложиха по-тънък „цигарен“ стил, докато Виктория Бекъм заложи на пълен обем с широки крачоли в мастиленочерен оттенък. „Тъмните, ярки сини нюанси ще са истински хит“, казва Кейт Кийс, главен маркетинг директор на Frame.

„В крайна сметка става въпрос за създаване на шикозни, изчистени дънки, които допълват сложността на живота на една жена.“ Много марки, които залагат на традиционния деним се придържат към тази философия, предлагайки най-продаваните модели в по-тъмни нюанси.

„Продължаваме да виждаме силен отзвук от нашия класически Slim Lasso, стилът, върху който изградихме марката“, казва Клеър Ламперт, съосновател и креативен директор на B Sides, чиято свободна форма на крачола получава мастиленочерен оттенък за пролетта.

Bootcut и... отвъд

„Bootcut стилът ще бъде на мода през 2026 г.“, споделя Кийс. „Това се усеща като естествената еволюция на модерните широки крачоли и предлага малко повече стил, като същевременно се усеща известна непринуденост.“

Много марки се стремят да смесят различни десетилетия, което води до свежи вариации на тенденцията. Still Here се насочва към чиста носталгия с новата си форма.

„Представяме ви нов нюанс и обновена кройка на първите ни тесни дънки с ниска талия: дънките Tomorrow – стил, който отново се усеща особено актуален“, казва Соня Мосери, съосновател и креативен директор на Still Here.

Съчетавайки безпроблемно носталгията по 70-те и началото на 2000-те, такъв модел дънки вече бяха забелязани у Дженифър Лорънс през есента, което е сигнал, че тази тенденция набира скорост.

Източник: 3 модела дънки, които ще владеят пролет 2026