Мъж припадна зад Тръмп на пресконференция в Овалния кабинет ВИДЕО

Той е представител на фармацевтична компания

07.11.2025 | 07:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Пресконференция на президента на САЩ Доналд Тръмп бе прекъсната внезапно снощи, след като мъж, стоящ зад президента в Овалния кабинет на Белия дом сред наредилите се ръководители на американски фармацевтични компании, припадна пред камерите, предаде ДПА.

В този момент главният изпълнителен директор на компанията "Илай Лили" (Eli Lilly) Дейвид Рикс говореше за сделка с лекарства за отслабване. Той прекъсна речта си, когато мъжът припадна, а няколко души в залата се втурнаха да му помогнат.

Тръмп стана от бюрото си и се обърна към мъжа, лежащ на пода, преди прякото предаване да бъде прекъснато.

Журналистите съобщиха, че мъжът е представител на фармацевтична компания, без да дадат повече подробности.
(БТА)

 

Овалният кабинет Белият дом пресконференция Доналд Тръмп мъж припадна
