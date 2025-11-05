IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Тръмп беше против Мамдани, призова евреите да не гласуват за него

Всеки евреин, който гласува за него е глупав човек, написа президентът

05.11.2025 | 07:24 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова евреите в Ню Йорк да гласуват против кандидата за кмет на Демократическата партия Зохран Мамдани на вчерашните местни избори в града, предаде Франс прес. Въпреки това Мамдани беше избран.

"Всеки евреин, който гласува за Зохран Мамдани (...) е глупав човек!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл", твърдейки, че фаворитът в кметската надпревара „мрази евреите“.

Мамдани, известен със своята подкрепа за палестинската кауза, си навлече неодобрението на част от еврейската общност заради позициите си относно Израел и войната в ивицата Газа.

В последните месеци кандидатът се опита да смекчи напрежението, като публично се представя като твърд противник на антисемитизма, отбелязва АФП. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тръмп мамдани евреи ню йорк
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem