Захарова: Рюте, докато упрекваше Русия, забрави да критикува Тръмп

НАТО многократно е нарушавало това право

07.11.2025 | 01:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте, докато упреква Москва за сътрудничеството ѝ с Пекин, е забравил да критикува президента на САЩ Доналд Тръмп за срещата на върха между САЩ и Китай, предава ТАСС.

Захаровацитира Рюте в своя Telegram канал , че Русия „не е сама в опитите си да подкопава глобалните правила“. Генералният секретар на НАТО също така посочи сътрудничеството на Русия с Китай, Иран и Северна Корея.

„Не си спомням някоя държава-членка на НАТО да е обявявала, че прекратява сътрудничеството си например с Китай, което Рюте спомена. Срещата на върха между САЩ и Китай се проведе наскоро – не чух Рюте да критикува президента на САЩ за това“, отбеляза тя. Захарова също така препоръча публикуването на пълен списък с предполагаемите „глобални правила“, споменати от Рюте, на уебсайта на НАТО.

Тя също така подчерта, че Русия, Китай и други големи световни сили винаги са декларирали ангажимента си към международното право.

„НАТО многократно е нарушавало това право с агресивните си действия и нелегитимни коалиции: нахлуването в Ирак под фалшив претекст, бомбардирането на Югославия и т.н.“, добави Захарова.

