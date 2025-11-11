IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Смело момиче конфронтира Путин: Чичо ми е ранен, а го пращат на фронта ВИДЕО

Детето настоя за лечение за своя роднина

11.11.2025 | 21:42 ч. 16
Снимка: Стопкадър YouTube

11-годишно момиченце доби известност в социалните мрежи, след като лично попита руския президент Владимир Путин за чичо си, пострадал във войната с Украйна.

Детето се е обърнало към Путин в Деня на единството на Русия, което страната отпразнува на 4 ноември, разказвайки му как чичо ѝ е бил ранен в ръката, но не е получил адекватно лечение в болницата, а сега отново той отново е в Украйна. 

"Чичо ми в момента е на фронта. Той беше ранен в ръката и беше в болница, но там не го излекуваха, а сега го изпращат отново на мисия. Искам да бъде изпратен в добра болница в Русия", казва момичето на Путин, а той й обещава: "Ще го намерим." 

След като прегръща и целува момичето, руският лидер допълва:

"Със сигуронст ще го намерим. Благодаря ти, че мислиш за него."

Путин също така се пошегува, че момичето не трябва да си мие ръката, тъй като е стискала тази на руския президент.

Владимир Путин Русия дете войната в Украйна
