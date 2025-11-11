Смело момиче конфронтира Путин: Чичо ми е ранен, а го пращат на фронта ВИДЕО

11-годишно момиченце доби известност в социалните мрежи, след като лично попита руския президент Владимир Путин за чичо си, пострадал във войната с Украйна.
Детето се е обърнало към Путин в Деня на единството на Русия, което страната отпразнува на 4 ноември, разказвайки му как чичо ѝ е бил ранен в ръката, но не е получил адекватно лечение в болницата, а сега отново той отново е в Украйна.
"Чичо ми в момента е на фронта. Той беше ранен в ръката и беше в болница, но там не го излекуваха, а сега го изпращат отново на мисия. Искам да бъде изпратен в добра болница в Русия", казва момичето на Путин, а той й обещава: "Ще го намерим."
След като прегръща и целува момичето, руският лидер допълва:
"Със сигуронст ще го намерим. Благодаря ти, че мислиш за него."
Путин също така се пошегува, че момичето не трябва да си мие ръката, тъй като е стискала тази на руския президент.