Лагард ще напусне ЕЦБ преди края на 8-годишния си мандат?

Очаква се Кристин Лагард да напусне Европейската централна банка преди изтичането на осемгодишния ѝ мандат като президент през октомври 2027 г., според човек, запознат с нейното мислене, съобщава Financial Times.

Лагард се присъедини към базираната във Франкфурт ЕЦБ през ноември 2019 г. от МВФ и иска да напусне преди френските президентски избори през април следващата година.

Според човек, запознат с нейното мислене, Лагард иска да даде възможност на оттеглящия се френски президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц да намерят нов ръководител за една от най-важните институции на ЕС. Все още не е ясно кога ще се състои напускането на Лагард.

"Президентката Лагард е изцяло фокусирана върху мисията си и не е взела никакво решение относно края на мандата си“, казаха по повод спекулациите от ЕЦБ.

Европейски икономисти, анкетирани от FT през декември, смятат бившия управител на централната банка на Испания Пабло Ернандес де Кос и неговия холандски колега Клаас Кнот за водещи кандидати за следващия президент на централната банка на еврозоната. Членът на изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел заяви, че се интересува от работата, а хора, запознати с мисленето на президента на Бундесбанк Йоахим Нагел, казаха, че той също е заинтересован от ролята.

Хора, запознати с дискусиите в Париж, са казали на FT, че Макрон, който не може да се кандидатира за трети мандат като френски президент, от месеци иска да има думата при избора на наследник на Лагард.

Френските президентски избори през април следващата година ще бъдат от решаващо значение за втората по големина икономика в еврозоната и за ЕС като цяло.

Управление по време на кризи

Времето на Лагард начело на ЕЦБ е повлияно от поредица кризи, включително пандемията от Covid-19, пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и търговския конфликт със САЩ.

Под нейно ръководство инфлацията в еврозоната скочи до близо 11% в края на 2022 г., тъй като цените на енергията се повишиха след атаката на Русия срещу съседната ѝ държава, а глобалните вериги за доставки претърпяха затруднения, свързани с пандемията.

ЕЦБ повиши лихвените проценти от минус 0,5% на 4% за малко повече от година.

От средата на 2024 г. централната банка намали разходите по заеми до 2%, тъй като инфлацията се върна до средносрочната цел на ЕЦБ от 2%.

Назначаването на Лагард за президент на ЕЦБ дойде, след като Макрон и тогавашният германски канцлер Ангела Меркел сключиха изненадваща сделка през 2019 г. Те се съгласиха Лагард да поеме ЕЦБ, а тогавашният германски министър на отбраната Урсула фон дер Лайен да стане председател на Европейската комисия.

Миналият месец Лагард заяви пред Bloomberg TV, че е приела поста в ЕЦБ с впечатлението, че ще служи петгодишен мандат, коментари, възприети от наблюдателите като потенциална подготовка за ранно напускане.

Тя си спомни как е казала на Макрон, след като се е съгласила с ролята на председател на ЕЦБ: "Ще бъда във Франкфурт пет години. И в този момент Макрон каза "Не, осем години“.

През лятото на миналата година говорител на ЕЦБ подчерта, че Лагард "е решена да завърши осемгодишния си мандат".