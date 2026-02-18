Песков: Нито Русия, нито Китай са провеждали ядрени опити

Русия и Китай не са провеждали ядрени опити. По този начин прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече твърдението на САЩ, че има нова информация за предполагаеми подземни ядрени опити в Китай през юни 2020 г.

„Чухме многобройни препратки към определени тестове. Както Руската федерация, така и Китай бяха споменати в това отношение. Нито Руската федерация, нито Китай са провеждали никакви ядрени тестове“, заяви Песков. „Знаем също, че тези твърдения бяха решително отхвърлени от представител на Китайската народна република. Следователно ситуацията е такава“, добави той, цитиран от ТАСС.