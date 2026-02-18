IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Песков: Нито Русия, нито Китай са провеждали ядрени опити

Чухме многобройни препратки към определени тестове

18.02.2026 | 12:37 ч. 20
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия и Китай не са провеждали ядрени опити. По този начин прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече твърдението на САЩ, че има нова информация за предполагаеми подземни ядрени опити в Китай през юни 2020 г.

Свързани статии

„Чухме многобройни препратки към определени тестове. Както Руската федерация, така и Китай бяха споменати в това отношение. Нито Руската федерация, нито Китай са провеждали никакви ядрени тестове“, заяви Песков. „Знаем също, че тези твърдения бяха решително отхвърлени от представител на Китайската народна република. Следователно ситуацията е такава“, добави той, цитиран от ТАСС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Песков Русия Китай ядрени опити
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem