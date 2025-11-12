САЩ ще строят голяма военна база край Газа

Съединените щати планират да създадат голяма военна база в израелския регион Отеф Аза, в непосредствена близост до ивицата Газа, съобщава израелското издание Shomrim, позовавайки се на осведомени източници. Според тях съоръжението ще бъде използвано от Международните стабилизационни сили (ISF), които осигуряват спазването на прекратяването на огъня в анклава, и ще може да побере няколко хиляди войници.

Бюджетът на проекта се оценява на 500 милиона долара. Източниците добавят, че американците активно работят по този въпрос през последните седмици и вече търсят подходящо място за строителство.

Високопоставен източник от израелските служби за сигурност нарече това "знакова стъпка". Той твърди, че плановете за създаване на военна база демонстрират решителния ангажимент на Вашингтон към съдбата на Газа и израелско-палестинския конфликт като цяло. Подобен мащабен проект обаче може да предизвика противоречия в САЩ, тъй като много републиканци се противопоставят на разширяването на американското военно присъствие в чужбина.

В момента военното присъствие на САЩ в Израел е доста ограничено. След споразумението за прекратяване на огъня, приблизително 200 американски войници бяха разположени в Централния координационен център (CMCC) в Кирят Гат. Освен това, по време на войната САЩ разположиха батарея THAAD в Израел, която помогна за прихващането на ирански ракети.

Според изданието, създаването на военната база ще бъде продължение на стъпки, които вече ограничиха свободата на действие на Израел в Газа, особено при разпределението на хуманитарна помощ. Очаква се CMCC да поеме пълен контрол над този процес, докато COGAT, която е подчинена на израелското Министерство на отбраната, ще изпълнява само поддържащи функции.

„Центърът на CMCC в Кирят Гат ще поеме по-голямата част от операциите, свързани с Газа. Израел постепенно престава да бъде основният играч в управлението на ситуацията в Ивицата“, каза бившият офицер от израелското военно разузнаване Майкъл Милщайн, сега директор на Форума за палестински изследвания в центъра „Даян“ към Тел Авивския университет. /БТА