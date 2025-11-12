Глобиха грък с 1,7 млн. евро заради жестокост към животни

Мъж на 63-годишна възраст, живеещ на малкия гръцки остров Донуса в Егейско море, беше глобен с над 1,7 милиона евро заради предполагаемо измъчване на животни, съобщиха гръцките власти във вторник, цитирани днес от електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Мъжът е държал 58 котки заключени и недохранени, съобщиха от полицията в Наксос и Малките Циклади.

Той е бил арестуван след жалби и е обвинен в тежко престъпление съгласно законите за защита на животните в Гърция.

Очаква се общият размер на глобата да надхвърли 1,74 милиона, тъй като властите все още разследват допълнителни нарушения като липса на микрочипове и здравни досиета на котките.

Заподозреният е отведен в Прокуратурата на Наксос.

