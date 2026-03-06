IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 99

Дечев: Освободените в МВР не са преки участници в разследването „Петрохан“

Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени, а преназначени

06.03.2026 | 16:57 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Освободените от длъжност ръководители в Министерството на вътрешните работи (МВР) не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на изслушване в парламента относно „отстраняване на водещи разследването по случая „Петрохан“ лица в системата на МВР, а именно на старши комисар Пламен Томов - директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана, старши комисар Тихомир Ценов - директор на ОД на МВР в София област, главен комисар Боян Раев - директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), и главен комисар Захари Васков - директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). 

Свързани статии

Цитираните лица не са преки участници в разследването, а в качеството си на ръководители са осъществявали административни и организационни функции, заяви Дечев. Всички служители, пряко ангажирани с работата по случая, т.е. разследващи полицаи и оперативните работници продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор и да извършват необходимите процесуално-следствени и оперативни действия за установяване на обективната истина, посочи той.

Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени, не са отстранени, а те са временно преназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, каза още Емил Дечев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дечев Петрохан ръководители МВР
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem