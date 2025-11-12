Тръмп със странно твърдение: Никой не знае какво са магнитите ВИДЕО

Доналд Тръмп направи необичайни забележки относно магнитите по време на пресконференция в Овалния кабинет на 10 ноември.

Той подчерта монопола на Китай върху магнитите, заявявайки тяхното значение за световното производство на автомобили.

„Китай щеше да ни удари с редкоземни елементи. Сега всички казват: „О, какво означава това?“ Магнити. Ако Китай откаже да дава магнити, защото имат монопол върху магнитите... няма да има произведена кола в целия свят.“

След това той заяви, че „никой не знае какво са магнитите“, преди да продължи да хвали „страхотната сделка“, която двете държави сключиха през октомври.

Въпреки че разговорите не завършиха с официално споразумение, Тръмп се съгласи да намали тарифите върху някои китайски стоки, влизащи в САЩ, докато Пекин се съгласи да спре мерките за контрол на износа, които беше наложил върху редкоземните елементи.

; "NOBODY NoBoDy KnOwS wHaT MaGnEtS aRe!" - Donald Trump. yet another dose of word soup gibberish from the human magnet for MAGA nuts. 🥴 pic.twitter.com/2HLRRn8O3i — Madi; fighting myself to stay alive 🇵🇸 (@_madi_faith) November 11, 2025