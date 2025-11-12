IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп със странно твърдение: Никой не знае какво са магнитите ВИДЕО

Той подчерта монопола на Китай върху магнитите

12.11.2025 | 14:04 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Доналд Тръмп направи необичайни забележки относно магнитите по време на пресконференция в Овалния кабинет на 10 ноември.

Той подчерта монопола на Китай върху магнитите, заявявайки тяхното значение за световното производство на автомобили.

„Китай щеше да ни удари с редкоземни елементи. Сега всички казват: „О, какво означава това?“ Магнити. Ако Китай откаже да дава магнити, защото имат монопол върху магнитите... няма да има произведена кола в целия свят.“

След това той заяви, че „никой не знае какво са магнитите“, преди да продължи да хвали „страхотната сделка“, която двете държави сключиха през октомври.

Въпреки че разговорите не завършиха с официално споразумение, Тръмп се съгласи да намали тарифите върху някои китайски стоки, влизащи в САЩ, докато Пекин се съгласи да спре мерките за контрол на износа, които беше наложил върху редкоземните елементи.

Доналд Тръмп САЩ магнити Китай
