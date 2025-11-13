ЕС подготвя нов план за прилагане на търговското споразумение със САЩ

Европейският съюз (ЕС) ще предложи на САЩ план, който да приложи следващата фаза от търговското споразумение, постигнато от двете страни това лято, според запознати с въпроса. Натискът идва, тъй като председателят на Комисията по търговия на ЕС Марош Шефчович трябва да се срещне със своите американски колеги по-късно този месец, казаха източниците, пожелали анонимност, цитирани от Bloomberg.

Според източниците, този ход е в отговор на предложенията, които Вашингтон изпрати до Брюксел по-рано тази година, изискващи правно обвързващ план за преразглеждане на регламентите на ЕС, в които се твърди, че са навредили на американския бизнес.

Споразумението, постигнато между председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп през август,

определи 15% мито върху повечето стоки от ЕС, влизащи в САЩ, но също така включваше обещания за продължаване на работата по въпроси като това как да се справим с износа на стомана и нетарифните бариери.

Таванът от 15% се прилага и за автомобилите, а ЕС е нетърпелив да гарантира, че той ще обхване и други индустрии, в които САЩ може да бъдат засегнати от секторни мита в бъдеще. Като част от споразумението, малък брой стоки от ЕС се ползват с по-ниски ставки, докато блокът е представил законодателство за премахване на митата върху американски промишлени стоки и някои нечувствителни селскостопански износни продукти.

Така нареченият план за действие по прилагането, който все още не е споделен със САЩ, ще се фокусира върху пет области, според източниците. Тези области включват тарифи и достъп до пазара, където ЕС търси по-ниски ставки за няколко допълнителни стоки, включително вина и спиртни напитки.

Планът също така цели диалог за решаване на въпроси като стандарти, дигитална търговия, технически бариери и други търговски оплаквания, казаха източниците. Той ще проучи и сътрудничеството в областта на стоманата и алуминия, където блокът иска да работи със САЩ за справяне с глобалния свръхкапацитет.

ЕС все още е изправен пред 50% мито върху износа на стомана и алуминий, както и върху много производни продукти. Комисията, която се занимава с търговските въпроси от името на блока, иска квотна система, която би позволила определено количество от износа на метали да получава по-ниски мита.

Предложеният план за действие ще се стреми и към създаването на работна група за икономическа сигурност, която да се фокусира върху въпроси като скрининг на инвестиции, контрол върху износа, обществени поръчки и доставки на критични суровини, според източниците.

Според източниците, тя ще обхваща и наблюдава и стратегическите покупки и инвестиции, които ЕС обеща да направи в областта на втечнения природен газ и чипса, като част от сделката, сключена с Тръмп.

Пратениците на ЕС ще бъдат информирани за плановете тази седмица.