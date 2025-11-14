IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
САЩ обявиха четири организации „Антифа“ в Европа за глобални терористи

Обвиняват ги, че прибягват до насилствени действия

14.11.2025 | 08:23 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Съединените щати определиха четири групи „Антифа“ от Германия, Италия и Гърция като глобални терористи, обвинявайки ги, че прибягват до насилствени действия, предаде Ройтерс, като припомни, че президентът Доналд Тръмп заплаши да преследва леви групи.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в изявление, че е определил базираната в Германия „Антифа Ост“ като специално създадена за глобален тероризъм, заедно с три други групи в Гърция и Италия, в опит да надгради „ангажимента на Тръмп да се противопостави на кампанията за политическо насилие на „Антифа“. 

Рубио заяви, че възнамерява да определи групите и като „чуждестранни терористични организации“ от 20 ноември и предупреди, че Вашингтон ще се насочи и към други групи по света.

„Групите, числящи се към това движение, се свързват с революционни анархистки или марксистки идеологии, включително антиамериканизъм, антикапитализъм и антихристиянство, които те използват, за да подбуждат и оправдават нападения в страната и чужбина“, каза Рубио.

„САЩ ще продължат да използват всички налични инструменти за защита на националната и обществената ни сигурност и ще отказват финансиране и ресурси на терористи, включително атаки срещу други групи на „Антифа“ по целия свят“, допълни той.

Тръмп и неговите републикански съюзници обвиниха последователите на „Антифа“ в подбуждане на политическо насилие след убийството на консервативния активист Чарли Кърк през септември и на фона на протести срещу федералните имиграционни власти в някои американски градове, включително Лос Анджелис, Чикаго и Портланд, Орегон.

Тръмп заплаши да преследва „Антифа“ по време на мандата си от 2017 до 2021 г., а през септември ги нарече в изпълнителна заповед терористична организация. Някои експерти по право на националната сигурност заявиха, че обозначението е правно съмнително, тъй като „Антифа“, съкращение от „антифашист“, няма официално ръководство или организационна структура.
(БТА)

САЩ Антифа Европа
