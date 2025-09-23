IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вече официално: Тръмп класифицира "Антифа" като терористична организация

Движението обединява групи, които се дефинират като антифашистки

23.09.2025 | 07:18 ч. Обновена: 23.09.2025 | 08:50 ч. 11
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално класифицира движението „Антифа“ като терористична организация, предадоха световните агенции.

Решението на Тръмп дойде след церемонията в памет на убития ултраконсервативен активист и протръмпист Чарли Кърк.

„Антифа“ е съкратено от „антифашист“. Движението не е организирана политическа група в традиционния смисъл на думата, припомня Ройтерс. Това е децентрализирано движение без ясна структура, йерархия на командване или лидер, според доклад на Конгресната изследователска служба от 2020 г.

Някои експерти по политически екстремизъм, заедно с бившия директор на ФБР Кристофър Рей, твърдят, че „Антифа“ е по-добре да се разглежда като антифашистка идеология, насочена и срещу белия супремасизъм, отколкото като организация със съгласувана структура. Като такава, тя се ползва със свободата на словото, гарантирана от Първата поправка на Конституцията на САЩ.

„Антифа“ води началото си от антифашистките движения в Европа в началото на 20-ти век. То придобива по-голяма жизненост в САЩ след избирането на Доналд Тръмп за президент през 2016 г.

Десните в САЩ обаче асоциират „Антифа“ на крайноляво движение, допълва Франс прес.

Представители на десницата в САЩ смятат, че убиецът на Чарли Кърк е радикално ляв, припомнят агенциите.

