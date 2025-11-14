Тръмп иска официално разследване на връзките на Епстийн с Клинтън

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е поискал от Министерството на правосъдието да разследва предполагаемите връзки на Джефри Епстийн с "Джей Пи Морган" и няколко видни фигури от Демократическата партия, включително бившия президент Бил Клинтън, съобщи Ройтерс.

Освен Клинтън, който се сприятелява с покойния финансист в началото на новия век, Тръмп заяви, че е поискал от Министерството на правосъдието да разследва бившия министър на финансите Лари Съмърс и Рийд Хофман, основател на "Линкдин", който е и известен дарител на Демократическата партия.

"Епстийн беше демократ и той е проблем на демократите, а не на републиканците!", написа президентът на САЩ в социалните мрежи. "Всички знаят за него, не губете времето си с Тръмп. Имам страна за управляване!“

Министерството на правосъдието засега не е коментирало. Все още няма реакция и от страна на "Джей Пи Морган" и другите засегнати в изказването на Тръмп.

Макар и 90% от републиканците да казват, че като цяло одобряват работата на Тръмп в Белия дом, само 40% посочват, че одобряват поведението му по отношение на аферата "Епстийн", показват резултатите от проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено през октомври.

Епстийн почина в затвора през 2019 г. – според властите от самоубийство – преди да може да бъде съден по федерални обвинения за сексуални престъпления. Но въпросите относно предполагаемата му роля като организатор на секс мрежа, в която на влиятелни мъже се предоставяха непълнолетни момичета, само се засилиха.