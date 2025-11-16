Призовават аукционна къща в Германия да отмени търг за артефакти от Холокоста

Международният комитет за Аушвиц призова аукционна къща в западния германски град Нойс да отмени насрочен за понеделник търг, на който се предлагат артефакти от Холокоста, предаде ДПА.

Продаването на търг на лични документи, принадлежали на жертви на нацистка Германия, се смята от оцелелите от Холокоста и техните роднини за "цинично и безсрамно начинание", заяви изпълнителният вицепрезидент на Международния комитет за Аушвиц Кристоф Хойбнер. От страданията на всички, които са били преследвани и убити от нацистите, се извлича търговска изгода, посочи Хойбнер. Документите, свързани с преследването и Холокоста, принадлежат на семействата на жертвите, добави той.

Изпълнителният вицепрезидент на Международния комитет за Аушвиц заяви, че такива документи трябва да бъдат излагани в музеи или да бъдат включвани в експозициите на мемориални комплекси, а не да бъдат превръщани в стоки. "Призоваваме отговорните лица в аукционната къща да проявят човешко достойнство и да отменят търга", каза още Хойбнер.

Аукционната къща "Фелцман" е планирала търга за понеделник. Аукционът е озаглавен "Системата на терора, том II, 1933–1945".

Според Международния комитет за Аушвиц сред предлаганите предмети има писма от концентрационни лагери, картотечни карти на Гестапо и други нацистки документи. Много от предметите съдържат лична информация и имената на жертвите. Електронният каталог включва антисемитски пропаганден плакат и еврейска звезда от концентрационния лагер Бухенвалд със "следи от износване".

Агенция ДПА отбелязва, че не е успяла да се свърже с представител на аукционната къща за коментар. /БТА