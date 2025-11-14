Орбан: Подготовката за срещата на върха Русия-САЩ в Будапеща продължава

Подготовката за среща на върха между Русия и САЩ в Будапеща продължава и Унгария е готова да направи всичко възможно, за да се осъществи, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в сутрешното токшоу по радио "Кошут“, цитиран от ТАСС.

На въпрос за приноса на Унгария за разрешаването на украинския конфликт, Орбан отговори: "Не искам да навлизам в подробности. В края на краищата, подготовката за голяма среща на върха за мир е в ход в Будапеща.“

Унгарският премиер заяви, че страната му "е направила ценен принос за мирната кауза“, като е единствената страна от ЕС, която поддържа комуникационни канали и "постоянен контакт“ с Русия.

"Ние преговаряме с тях и аз съм единственият премиер в цяла Европа, който може да се свърже с руския президент, ако е необходимо“, похвали се Орбан, описвайки това като много важна стъпка към постигането на мир.

Като премиер, продължи Орбан, съм положил много усилия за установяване на взаимноизгодни отношения с Русия и сега, когато Унгария е изправена пред сложна ситуация на фона на въоръжения конфликт в съседна Украйна, "усилията, вложени в това през последните десетилетия, се отплащат“.

Орбан отбеляза, че все още разчита на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаването на конфликта в Украйна.

"Имаме предвид човек, който смята войната за безсмислена и би искал да ѝ сложи край. Президентът на САЩ има всички основания да се стреми към създаване на справедлива ситуация и дори когато иска да окаже натиск върху руснаците, той не е склонен да навреди на Унгария“, каза премиерът, обяснявайки защо Тръмп се е съгласил да предостави на Унгария освобождаване от американските санкции за използване на руски петрол и газ.

Премиерът потвърди, че Унгария не може да се справи без руска енергия засега, но че продължава курса си към разширяване на маршрутите и източниците си за доставка на енергия.