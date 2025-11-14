Първата „стена от дронове“ в Украйна скоро ще влезе в действие

Нова, първа по рода си „стена от дронове“, построена, за да унищожи най-заплашителните оръжия на Русия, преди те да достигнат до градове и цивилни, ще бъде разположена скоро в Украйна, съобщи нейният производител пред Business Insider.

Състояща се от десетки малки дронове , стената е проектирана да прехваща входящи боеприпаси, като ги взривява от небето, „като минно поле от летящ дрон“, каза основателят на „Атрейд”, западната компания, разработила системата.

„Атрейд“ вече е изпратила системата в Украйна и очаква тя да заработи до няколко седмици, обясни основателят, който пожела анонимност, за да обсъди чувствителните развития.

Разполагането на стената от дронове ще отбележи първия известен случай на функциониране на отбрана от този тип в конфликт, давайки на Украйна нов слой защита срещу влошаващите се руски въздушни атаки .

Системата първоначално ще бъде използвана за защита на градове и критична инфраструктура от еднопосочните атакуващи дронове на Русия , но по-късно може да бъде разположена по-близо до фронтовата линия, за да се предпази от силно разрушителни планиращи бомби , които са известни с това, че са трудни за прихващане.

Руските еднопосочни атакуващи дронове и планиращи бомби са две от най-големите заплахи, пред които е изправена Украйна. Тези оръжия са евтини, могат да се произвеждат масово, натоварват отбраната и могат да бъдат силно разрушителни.

Еднопосочни атакуващи дронове – по-специално руските баражни боеприпаси тип „Шахед“ – се използват при нощни атаки срещу украински градове и гражданска инфраструктура. Понякога стотици са включени в една бомбардировка, което може да надвие противовъздушната отбрана .

А планиращите бомби са безцеленови бомби, оборудвани със специални комплекти, които ги превръщат в прецизно насочвани боеприпаси, способни да бъдат изстрелвани от самолети на дистанции, недостъпни за украинската противовъздушна отбрана. С малки радарни сигнатури, кратко време на полет и небалистични траектории, тези оръжия са трудни за прихващане.

НАТО, който следи отблизо руските заплахи, беше домакин на „Иновационно предизвикателство“ през март за украински и западни отбранителни компании, които да представят решения за борба с този вид оръжия. Атрейд, с концепцията си за стена от дронове, се отличи като финалист.

Стената е съставена от колекция от дронове, които излитат от определени платформи за изстрелване, след като радари засекат потенциална заплаха. Дроновете, захранвани с батерии, всеки от които носи малки експлозивни товари, могат да бъдат разположени на пластове и разположени на разстояние един от друг.

Веднъж издигнати във въздуха, тези дронове образуват нещо като завеса в небето;

тя е предназначена да притъпи въздушни атаки, като компонентите на дрона се взривяват близо до входящите боеприпаси, за да неутрализират заплахата и да изпратят отломки, падащи рязко към земята отдолу.

Системата разчита на изкуствен интелект, за да промени структурата на стената, за да реагира най-добре на засечената траектория на приближаващ боеприпас. Системата е проектирана да бъде евтина; цената на прихващането е само няколко хиляди долара, а дроновете, които не детонират, могат да се върнат на своите платформи за изстрелване, за да бъдат използвани в по-късна мисия за противовъздушна отбрана.

Атрейд каза, че стената от дронове може да работи в среда без GPS, защото е оборудвана с предварително инсталирана 3D карта на зоната си на отговорност, което е забележителна характеристика, предвид широкото използване на електронна война и заглушаване на сигнала на бойните полета в Украйна.

Дроновете могат да работят на височина от няколко хиляди метра и са оборудвани с технология за идентификация, за да предотвратят инциденти с приятелски огън. И макар системата да може да функционира напълно автономно, човек все още може да я отмени и да я деактивира.

Атрейд каза, че един войник обикновено може да управлява 100 дрона и не е необходима никаква специфична квалификация, нито е необходимо да е утвърден пилот на дрон. Те ще бъдат обучени само как да работят със системата и да активират аварийния прекъсвач, ако е необходимо.

Стената от дронове има 100% успех при тестовете, каза Атрейд. Но разполагането ѝ в Украйна ще бъде първият път, в който системата се сблъсква с реални бойни условия.

В Украйна стената от дронове може да се използва за защита на градовете,

енергийната инфраструктура и други граждански райони, които редовно са подложени на обстрел от опустошителни руски атаки .

Основателят на Атрейд не разкри точно къде в Украйна ще бъде разположена стената от дронове, позовавайки се на опасения за оперативната сигурност. Те обаче заявиха, че тя ще бъде постоянно разположена там и може да се разшири до други места в страната с дронове местно производство.

Докато Атрейд разработва амбициозни платформи за изстрелване – като безпилотни превозни средства, летящи кораби-майки и дори цепелин – за чуждестранни военни, стената от дронове, която се разполага в Украйна, засега ще излита от наземни станции.

Разгръщането на стената от дронове идва, след като Русия модифицира своите дронове и планируващи бомби с реактивни двигатели, което позволява на оръжията да се движат по-бързо и създава нови главоболия за украинската противовъздушна отбрана. Основателят на Атрейд е уверен, че системата ще продължи да бъде ефективна срещу тях.

Досега компанията е организирала производствени линии във Франция и Украйна и очаква скоро да разшири тези усилия и в САЩ.

НАТО трябва да е готов да се изправи пред новите развития във въоръжаването, подчерта основателят. Ако алиансът бъде хванат неподготвен, „ще загубим много“.