Tръмп обмисля сделка със Саудитска Арабия за изтребител F-35

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля да се съгласи на сделка за доставка на изтребители F-35 стелт, произведени от Lockheed Martin (LMT.N), към Саудитска Арабия, съобщава агенция Ройтерс.

"Те искат да купят много самолети“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

"Обмислям това. Помолиха ме да го разгледам. Искат да купят много от "35", но всъщност искат да купят повече от това, изтребители", каза американският президент.

Потенциалната продажба идва в момент, когато Тръмп планира да посрещне саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Белия дом следващата седмица. Очаква се двамата да подпишат икономически и отбранителни споразумения.

Запитан за разговорите, Тръмп каза на репортерите, че това е "повече от среща, ние почитаме“ Саудитска Арабия.

Той повтори, че се надява Саудитска Арабия скоро да се присъедини към споразуменията "Абрахам“, които нормализираха отношенията между Израел и държавите с мюсюлманско мнозинство. Рияд се съпротивлява на подобна стъпка, ако няма споразумение за пътна карта за палестинска държавност.

Доклад на разузнаването на Пентагона повдигна опасения относно потенциалната сделка за F-35, предупреждавайки, че Китай може да придобие технологията на самолета, ако продажбата бъде осъществена, съобщи The New York Times в четвъртък, позовавайки се на хора, запознати с оценката.

Спря нова война

Американският президент добави, че успешно е понижил напрежението между Камбоджа и Тайланд, с което е успял да запази договореното преди това с посредничеството на САЩ примирие, което е било напът да бъде нарушено.

“Днес спрях война“, каза Тръмп и направи уточнени, че е разговарял по телефона с премиерите на двете страни.

Териториалните спорове за това къде точно преминава границата между двете южноазиатски съседни страни доведоха до петдневен въоръжен конфликт в края на юли, при който бяха убити десетки войници и мирни граждани.