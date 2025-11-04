Езиковед за думата на годината "6-7": Част от езиковата игра на поколението "Алфа"

Онлайн речникът Dictionary.com вчера обяви думата на годината, която изненадващо се оказа число. Победител за 2025 година е изразът "6-7" и само най-младите потребители знаят какво точно означава.

Комбинацията от двете цифри е изключително популярна сред тийнейджърите, а в социалните мрежи "6-7" се използва като код, намигване или емоционален израз, чийто смисъл често остава скрит за възрастните.

Доц. Владислав Миланов, преподавател по езикова култура в Софийския университет, коментира, че този израз е феномен и е част от от естествената динамика на езика.

"Това е част от речта на поколението, което търси оригинален начин да изразява емоциите си. Няма да открием конкретно значение, защото то просто не съществува. Това е игра, код, междуметие – не дума в класическия смисъл", обясни езиковедът пред bTV.

По думите на доц. Миланов, младежите често създават собствени форми на общуване, които за възрастните звучат нелогично, но всъщност служат като знак за принадлежност към общност. "Това е част от опита на т.нар. поколение “Алфа” да намери свой език. Не е дума, не е фраза, по-скоро междуметие, а в случая – вероятно е повлияно и от песен, както често се случва", добави доц.Миланов.

Фрази като "6-7" са временно явление, смята експертът. "Нека го приемем като част от езиковата игра. Младите хора се усмихват, когато ги попитаме какво значи, което е доказателство, че това е техен вътрешен код. Той живее само в онлайн средата и в неформалното общуване."

Според доц. Миланов, езикът на интернет поколението не може да промени книжовния български език, защото функционира в съвсем различен контекст – неформален, временен и често шеговит.

"Важно е децата да разбират, че тези изрази не бива да навлизат в официалната комуникация – в училище или в университета. Там езикът има други правила. Но като част от шегата, от играта – нека си остане техен оригинален код", на мнение е университетският преподавател.