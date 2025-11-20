Западът инвестира в убиеца на дронове, доказан от Украйна

Дронът-прехващач се носеше по небето, насочвайки се към целта си – враждебен дрон. След като не я улучи, той направи кръг за нов опит.

Въздушната битка, напомняща за въздушни боеве от старата школа, завърши без поражение. Дронът-прехващач Surveyor се отказа от боя, кацайки с парашут на земята, докато вражеската заплаха, реплика на скандалните руски „Шахеди“, продължи да лети, пише Business Insider

Нови в това отношение, операторите на НАТО все още се запознават с прехващача Surveyor, част от системата за борба с дронове Merops, която е регистрирала над 1000 убийства на руски дронове тип „Шахед“ в Украйна и е била похвалена от западните представители за бойния си успех.

След скорошна серия от руски нахлувания на дронове , някои сили на НАТО разполагат системата за защита на Източна Европа от бъдещи атаки.

Бригаден генерал Къртис Кинг от американската армия, командващ генерал на 10-то армейско командване за противовъздушна и противоракетна отбрана, заяви пред репортери в кулоарите на тренировъчното събитие, че Merops е „високоефективен и смъртоносен срещу еднопосочни атакуващи дронове в Украйна“.

Убиецът на Шахед

Merops е разработен от американската инициатива Project Eagle. Състои се от малка наземна система за управление, платформи за изстрелване и дрон-прехващач Surveyor. Необходим е екипаж от четирима души - командир, пилот и двама техници - за управление на цялата система.

Обучението отнема само две седмици, значително по-кратък срок от този на по-модерните оръжия .

Surveyor може да бъде пилотиран дистанционно или да работи автономно, използвайки термични, радиочестотни или радарни сензори за проследяване на целта си. Способен да достигне скорост от над 280 километра в час, той носи малка бойна глава и унищожава вражески дронове, като се сблъсква с тях и експлодира или детонира наблизо.

Военни представители заявиха във вторник, че Surveyor, задвижван от витло, е достатъчно бърз, за ​​да прехваща дронове с реактивен двигател , които Русия започна да използва в бойни действия по-рано тази година.

Surveyor е устойчив и на електронна война , което е обезсърчително предизвикателство за пилотите на дронове в Украйна. Оръжието е регистрирало над 1900 прихващания в бой, включително дронове за наблюдение и удари . Типичният сблъсък трае само няколко минути.

През последните месеци Украйна се е превърнала в ключов инструмент за противовъздушна отбрана, тъй като се бори с разширеното използване от Русия на баражиращи боеприпаси – дронове за еднопосочно нападение – като нейните дронове „Геран“, домашно приготвени варианти на разработения в Иран „Шахед“. Отбранителната ѝ промишленост произвежда стотици такива всеки ден. НАТО взема това предвид, като ръководството се учи от бойните победи на Киев и ги използва, за да информира западното планиране.

Въпреки че войски от САЩ, Полша и Румъния присъстваха на демонстрацията Merops във вторник, само последните две страни са закупили и внедрили системата досега. Тя все още не е използвана от силите на НАТО в реални бойни условия.

По време на демонстрацията полски войници изстреляха Surveyor от товарната платформа на пикап, като дронът издаде силен „пук“ звук, докато се изстреля нагоре в преследване на целта си. За разлика от Украйна, този прехващач не беше въоръжен с експлозивен заряд.

Целевият дрон, преструващ се на руски Шахед, оцеля в сблъсъка, а прехващачът се спусна с парашут, което позволи на войските да го използват повторно при тренировки.

Рентабилни решения

Merops, подобно на други системи за прихващане, предлага на Украйна рентабилен начин за унищожаване на сравнително евтини дронове, които могат да бъдат използвани в мащабни бомбардировки. Това позволи на Киев да запази критични запаси от ракети за случаите, когато Русия атакува със стотици боеприпаси.

Следейки отблизо войната в Украйна, западните военни лидери заявиха, че се нуждаят от подобни възможности. Спешната нужда от придобиване на такива системи стана още по-остра, след като самолети на НАТО изстреляха скъпи ракети „въздух-въздух“ по евтини руски дронове, които преминаха в полското въздушно пространство през септември.

Един дрон-прехващач Surveyor струва около 15 000 долара, като е проектиран да бъде значително по-евтин от заплахите, срещу които е насочен. По-старите варианти Shahed, за разлика от тях, се оценяват на 35 000 долара за брой. Въпреки че НАТО вече разполага с оръжия за победа над еднопосочни атакуващи дронове , Кинг подчерта, че военният алианс вече може да го направи с по-евтино решение.

Системата Merops се разполага в Полша и Румъния в подкрепа на „Източен страж“ – отбранителна операция, стартирана от НАТО малко след инцидента през септември, с цел по-добра защита на европейското въздушно пространство и възпиране на потенциални по-нататъшни нахлувания.

Разгръщането идва в момент, когато технологията за борба с дронове продължава да бъде много търсена в цяла Европа, която се справи с допълнителни нахлувания на дронове през последните два месеца. Дали още страни ще изберат да закупят Merops, остава неясно.