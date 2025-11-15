IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Китай с препоръка към гражданите: Не пътувайте до Япония

Изказване на Такаичи породи съмнение за военна намеса в Тайван

15.11.2025 | 07:35 ч. 5
Reuters

Reuters

Китай препоръча на гражданите си да избягват пътувания до Япония на фона на напрежението, предизвикано от изказвания на японския министър-председател Санае Такаичи, които навеждат на мисълта за възможна военна намеса на Япония в защита на Тайван - остров, смятан от Пекин за негова отцепила се провинция, съобщава Франс прес.

"Наскоро японски лидери отправиха откровено провокативни изявления по отношение на Тайван, което сериозно навреди на климата на обмен между народите", заяви днес китайското посолство в Токио в социалните мрежи.

Свързани статии

"Министерството на външните работи и посолството и консулствата на Китай в Япония призовават китайските граждани да избягват да пътуват до Япония в близко бъдеще", се добавя в изявлението. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Китай Япония предупреждение пътуване военна намеса Тайван
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem