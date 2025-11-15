Китай с препоръка към гражданите: Не пътувайте до Япония

Китай препоръча на гражданите си да избягват пътувания до Япония на фона на напрежението, предизвикано от изказвания на японския министър-председател Санае Такаичи, които навеждат на мисълта за възможна военна намеса на Япония в защита на Тайван - остров, смятан от Пекин за негова отцепила се провинция, съобщава Франс прес.

"Наскоро японски лидери отправиха откровено провокативни изявления по отношение на Тайван, което сериозно навреди на климата на обмен между народите", заяви днес китайското посолство в Токио в социалните мрежи.

"Министерството на външните работи и посолството и консулствата на Китай в Япония призовават китайските граждани да избягват да пътуват до Япония в близко бъдеще", се добавя в изявлението. / БТА