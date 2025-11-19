Ердоган и Зеленски: Преговорите за мир трябва да се подновят

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Анкара, че е необходимо преговорите в Истанбул да бъдат подновени и да продължат, а Зеленски изрази надежда, че до края на годината ще бъде подновена размяната на военнопленници.

„Считаме, че подновяването на Истанбулския процес с по-всеобхватно съдържание и по начин, който да обхване наболелите въпроси, ще бъде ползотворно. Очакваме от всички наши партньори, които искат кръвопролитието в региона да спре, да подходят градивно към Истанбулския процес“, заяви Ердоган при съвместното си изявление със Зеленски, което беше излъчвано на живо в социалните мрежи. Двамата не отговаряха на журналистически въпроси.

Ердоган изрази мнение, че преговорите в Истанбул водят към дипломатическо решение и подчерта, че войната трябва да приключи на фона на увеличаващите се атаки по енергийната инфраструктура и човешките загуби и за двете страни.

Турският президент заяви, че Анкара препотвърждава подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и за кримските татари.

„Въпреки войната си поставяме за цел търговският ни обмен да достигне 10 млрд. долара. С подкрепата на турските предприемачи, които дори при тези трудни условия не напускат страната и продължават да работят, отново ще подкрепим Украйна в строителството…Но най-напред Турция е готова да обсъди и с Русия действия, които да осигурят прекратяването на огъня и да доведат до траен и справедлив мир. В тази връзка считаме, че е важно и нашият съюзник САЩ да се включи в процеса“, каза Ердоган.

Зеленски от своя страна изрази признателност към Турция за нейните усилия.

„За Украйна е много важно принципното отношение на Турция към войната, която се води от Русия срещу Украйна (...)", заяви Зеленски.

Украинският президент припомни, че тази нощ отново е имало атаки, при които са загинали общо 25 души, сред които 2 деца.

„Украйна е принудена постоянно да се отбранява срещу тези атаки. Търсим необходимите ракети и отбранителна техника, оборудване и военни самолети за въздушната ни отбрана. Наистина правим всичко възможно, за да ги осигурим. Това не е толкова лесно“, каза украинският президент.

Той подчерта, че страната му полага усилия за постигане на мир и отчете, че много процеси са се ускорили.

„Войната трябва да приключи и няма алтернатива на мира. Русия трябва да разбере, че убиването на хора по никакъв начин няма да бъде възнаградено. Освен това не трябва да остава възможността Русия да започне подобна война срещу друга съседна държава или държава в региона. Споделяме обща позиция по този въпрос с Турция – трябва да има гаранции за мира и сигурността. Ще продължим работата отблизо и координацията с всички наши партньори. Признателен съм за подкрепата на Турция и искам още веднъж да благодаря на президента Ердоган затова. Имам доверие в турската дипломация и възможността ѝ за разбирателство с Москва“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че благодарение на преговорите в Истанбул, вече 2000 войници са се завърнали по домовете си.

„Надяваме се до края на годината размяната на военнопленници да започне отново. Турция оказва много голяма подкрепа в това отношение и наистина оценявам това“, заяви Зеленски.

Украинският президент пристигна в Анкара по обяд и най-напред поднесе венец в мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк. По-късно беше посрещнат с държавни почести в Президентския дворец.

В срещата между държавните глави на Турция и Украйна участваха също така министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън и съветникът на Ердоган по външна политика и сигурност Акиф Чагатай. На официалните снимки от началото на срещата обаче липсваше специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Стийв Уиткоф, за когото също се твърдеше, че може да присъства на срещата в Анкара.